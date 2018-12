Neymar organiza festa natalina e decorador mostra o resultado de como convidados foram recebidos

Craque no PSG, o brasileiro resolveu comemorar o Natal no Brasil, junto aos familiares e amigos

A noite de Natal de Neymar Jr. e companhia rendeu uma ceia para lá de sofisticada. O jogador do Paris Saint Germain preparou o jantar natalino, em Guarujá, na véspera do dia 25.

O planejamento do evento ficou por conta da irmã do craque, Rafaella que contou com a ajuda do organizador de festas Dannilo Camargo Oliveira.

Rafaella e Dannilo compartilharam fotos das decorações com os seguidores. Confira: