Neymar no Fortnite: Últimos dias para desbloquear a skin especial

Traje inspirado no atacante do Paris Saint-Germain foi destaque da temporada 6 do capítulo 2 do game, e estará disponível até terça (8)

Neymar Jr. foi uma das estrelas da temporada 6 do capítulo 2 de Fortnite. O atacante brasileiro do PSG ganhou uma skin exclusiva no game de tiro da Epic Games, disponível por tempo limitado.

A atual temporada se encerra no próximo dia 8 de junho (terça-feira), e com o seu fim, não será mais possível obter a skin de Neymar no game. Vale lembrar que a aparência é gratuita, e pode ser desbloqueada por meio de uma sequência de missões, que envolvem chutar bolas no gol, correr pelo mapa e eliminar inimigos.

O pai tá quase on !

Very soon I'm arriving in @FortniteGame and you'll be able to run wild with me. #FortnitePrimal #EpicPartner pic.twitter.com/3GfQimptyj — Neymar Jr (@neymarjr) April 25, 2021

Caso ainda tenha interesse em conseguir a skin e seus itens adicionais (acessório em formato de troféu, emote e trajes alternativos), este é o momento para correr para o Fortnite e completar as tarefas, que são relativamente fáceis.

São sabe por onde começar? A Goal preparou um guia completo de como encontrar e cumprir todas as missões. Clique aqui e confira.