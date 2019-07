Neymar no Barcelona: mudanças na diretoria não afetam planos no mercado

Jordi Mestre, que esteve envolvido na contratação do brasileiro em 2013, renunciou ao cargo

Josep Maria Bartomeu é o único que sobrou. O presidente do é o último dos responsáveis pela chegada de Neymar ao Camp Nou, em 2013, que segue na direção. Jordi Mestre, um dos envolvidos nos bastidores da polêmica negociação com o , deixou o clube.

A renúncia não foi motivada pela vontade do Barcelona em recontratar Neymar, que busca deixar o para retornar ao Camp Nou. Mestre deixou o posto pelo excesso de críticas ao diretor esportivo Pep Segura, a quem defendia constantemente, e por ter aceitado a presidência de um famoso hotel da cidade.

Bastante criticado pela montagem de elencos que vem decepcionando na , Segura terá um verão de muito trabalho. Dentre os principais reforços, dizem que Antoine Griezmann e Neymar ainda podem chegar ao Camp Nou. São chegadas polêmicas dentro das diretorias: o francês recusou o clube na temporada passada, enquanto o brasileiro não saiu bem quando chegaram os 222 milhões de euros do PSG, em 2017.

De qualquer forma, Neymar ainda é uma das prioridades do Barça. Contudo, tanto Segura quanto Bartomeu estão nas mãos do sheik Al Thani, dono do PSG e quem vai decidir no final das contas o futuro do brasileiro.