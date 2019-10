Neymar não volta dia 10: Tuchel discorda de preparador da seleção brasileira

Atacante do PSG ficou fora da convocação e técnico rebate informação sobre data para retorno aos gramados

O se prepara para o clássico diante do que será disputado neste domingo (27), no Parque dos Príncipes, pela 11ª rodada do , mas novamente Neymar é assunto no clube.

Isso porque o atacante, que se recupera de uma lesão de grau 2 na coxa esquerda, ficou fora da lista de convocados da seleção brasileira que alegou que, após conversas com o PSG, o brasileiro retornaria aos treinos no dia 10 de novembro.

Em entrevista coletiva neste sábado (26), o técnico Thomas Tuchel foi questionado sobre a data e ironizou sobre o assunto.

"(Voltar 10 de novembro) ah, com a ?", disse o treinador, com um sorriso.



(Foto: Buda Mendes/Equipe)

"Ah... estamos aqui para prepará-lo para a seleção (ainda rindo). Não, mas temos objetivos diferentes. É uma discussão entre o clube e a seleção. Fazemos todo o necessário para recuperá-lo o mais rápido possível", finalizou.

Durante a convocação da seleção brasileira, na sexta-feira, Fábio Mahseredjian, preparador físico do , explicou a ausência de Neymar na lista.

"Quanto ao Neymar, a maioria das lesões que acometeram o atleta foram traumáticas. Musculares foram duas. Essa última faz com que ele perca a oportunidade de estar conosco. As informações que tivemos do PSG é que a programação de reabilitação dele vai até o dia 10 de novembro, data da nossa apresentação. Até essa data ele estaria fazendo fisioterapia, por isso a não convocação do atleta, baseado no estafe dele e no médico do PSG", disse.