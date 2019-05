Neymar não treina e começa com pé esquerdo caminho para Copa América

No dia seguinte da lesão sofrida no joelho, o craque da equipe treinada por Tite segue em observação e não desceu para os gramados em Teresópolis

Ainda em observação depois de ter sentido lesão no joelho esquerdo, na última terça-feira (29), Neymar reforçou as preocupações antes da nesta quarta (29) ao não ter descido ao gramado da Granja Comary para treinar ao lado de seus companheiros. Ainda com dores no local segue em tratamento com o setor de fisioterapia e fez atividades na academia.

Neymar sentiu a lesão após uma finalização seguida por leve choque com Thiago Silva e deixou a atividade de terça mais cedo. A situação preocupa e não passa, por exemplo, o otimismo visto na preparação do craque visando o Mundial de 2018.

Em sua estadia anterior na Granja Comary, Neymar chegou ainda envolto em cuidados por causa da lesão sofrida no quinto metatarso do pé direito, em 2018. Na ocasião, ainda não havia entrado em campo desde o problema físico e chegou a assustar os jornalistas ao mancar após algumas disputas com seus companheiros. Entretanto, seguiu forte em campo e até mesmo surpreendeu pela intensidade apresentada durante aquelas atividades. O otimismo em relação a um bom desempenho na só aumentava.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Um ano depois, a única coincidência foi outra lesão sofrida no mesmo osso do pé, também a serviço do . Desta vez, contudo, o brasileiro ainda conseguiu defender o seu clube antes de se reapresentar para a . E em meio a estas partidas, agrediu um torcedor do após a derrota na final da Copa da , atitude que pesou para que perdesse a faixa de capitão no time da CBF. E, ao contrário do que aconteceu em 2018, agora em 2019 o susto durante os treinos na Granja Comary parece mais sério.

Tite vê projeto "Neymar capitão" fracassar e tenta controlar seu principal jogador

O camisa 10 segue em observação, passando por reavaliações diárias e se tratando para voltar aos gramados. Inicialmente a lesão não foi tida como grave, no primeiro comunicado emitido pela assessoria de imprensa da Seleção. Mas se passou pela mesma lesão de um ano para o outro, Neymar vive situações bem diferentes nas preparações de 2018 e 2019: saiu o otimismo, entrou o susto.