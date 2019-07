"Neymar não serve para o Barcelona esportiva e economicamente", diz candidato à presidência

Víctor Font, candidato à presidência do Barcelona, crê que o craque do Paris Saint-Germain não encaixa no perfil do clube catalão

Víctor Font, candidato à presidência do , quer que o clube recupere a essência do jogo de Johan Cruijff. Alinhado com o futebol apresentado pelo holandês, o empresário crê que o Barcelona não deve contratar Neymar novamente.

O empresário barcelonista explica por que é contrário à contratação do atacante de 27 anos e acredita que ele não tem o futebol como prioridade exclusiva.

"Decisões como as de Griezmann e Neymar têm que ser tomadas por pessoas com preparação e conhecimento que casem com o nosso ponto de vista - o Cruyffismo. Neymar é um jogador top, é possível ver por sua capacidade técnica. Porém, também há que ver outros aspecctos imprescindíveis para render com ótimos resultados. Se o futebol é sua prioridade ou não, que tipo de estafe tem... No caso de Neymar e de outros brasileiros, vemos que o futebol não é sua única prioridade", afirmou à Goal.

"No caso de Neymar, há uma convergência de muitos fatores que talvez não expliquem de forma aberta. Há dois casos na justiça que envolvem Neymar e Barcelona. E uma das demandas o envolvem diretamente, com o qual para chegar a acordos, deva haver contrapesos muito mais além do esportivo", acrescentou.

Neymar deixou o Barcelona para defender o em julho de 2017 por 222 milhões de euros (R$ 948,6 milhões na cotação atual). O clube francês pede o mesmo valor para liberar o brasileiro para voltar ao Camp Nou.

O craque é um dos desejos do Barça nesta janela de transferências. Além dele, a diretoria gostaria de contar com o francês Antoine Griezmann.