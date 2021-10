Neymar não sentia os pés após joelhada de Zuñiga na Copa... e se preparava para o pior

Lesão nas costas ocorreu no jogo das quartas de final da Copa do Mundo de 2014 e tirou Neymar do resto da competição

A fatídica disputa de bola entre Neymar e Camilo Zuñiga, que tirou o brasileiro do restante da Copa do Mundo de 2014, fez sete anos em 2021 e até hoje esse parece ser um assunto espinhoso para o camisa 10 da Seleção brasileira.

Em entrevista concedida ao documentário Neymar Jr & The Line of Kings, disponível na plataforma do DAZN a partir deste domingo (10), o atacante falou que esse foi um dos momentos mais difíceis de sua carreira e que se preparou para o pior, já que não conseguia mexer as pernas e os pés.

Assista Neymar & The Line Of Kings de maneira exclusiva no DAZN

"Com certeza foi um dos piores momentos da minha carreira. E acabou tirando meu sonho de jogar a Copa do Mundo, de jogar a semifinal, de jogar as finais. Quando eu sinto as costas, eu lembro que o Marcelo tenta me levantar só que está doendo muito. Eu tento mexer minhas pernas e não consigo. Não tenho força para levantar", lembrou o atacante.

Em papo exclusivo com o DAZN, @neymarjr relembrou o momento em que ele chorou desesperadamente porque pensou que nunca mais iria jogar futebol pic.twitter.com/70ywaq34AQ — DAZN BRA (@DAZN_BRA) October 10, 2021

Naquele jogo, o Brasil venceu por 2 a 1, com gols de Thiago Silva e David Luiz. James Rodríguez descontou para os colombianos. O Brasil se classificou e assegurou a vaga para a semifinal, na qual sofreria a histórica goleada por 7 a 1, com Bernard substituindo Neymar em campo.

Mais artigos abaixo

O brasileiro relatou o momento que chegou na enfermaria e se desesperou porque não conseguia sentir seus pés.

"Eu fui para a enfermaria do estádio. Eu lembro que estava com uma perna dobrada e a outra totalmente esticada e o médico quis abaixar minha perna para elas ficarem esticadas, má dá um choque e eu não conseguia mexer meus pés. Aí eu começo a chorar desesperadamente", relatou Neymar.

Neymar ficou de fora do resto do mundial e precisou se afastar por um período para tratar a fratura. Hoje, Neymar é o segundo maior artilheiro da Seleção brasileira em todos os tempos, ficando atrás apenas de Pelé.