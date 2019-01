Neymar não joga contra o Manchester United, diz TV francesa

O brasileiro teria “chances escassas” de entrar em campo pelo PSG contra o Manchester United

Neymar tem chances praticamente escassas de jogar contra o Manchester United, nas oitavas de final da Champions League. A informação é do programa Telefoot, da França. O camisa 10 do Paris Saint-Germain lesionou-se na última quarta-feira (23), em duelo contra o Strasbourg pela Copa da França.

O Paris Saint-Germain enfrenta os gigantes da Inglaterra, que vivem momento espetacular desde a demissão de José Mourinho e chegada de Solskjaer, nos dias 12 de fevereiro e 6 de março. Na temporada passada, Neymar também descalçou a equipe parisiense na mesma fase do certame europeu: uma lesão em seu joelho lhe tirou da partida de volta contra o Real Madrid, que eliminou os franceses.

Pouco depois, Neymar teve que passar por uma operação no quinto metatarso do pé direito. A contusão sofrida contra o Strasbourg é exatamente no mesmo local. Durante entrevista realizada no sábado (26), o técnico Thomas Tuchel, do PSG, lamentou a situação e revelou o abatimento de seu camisa 10 com a situação. De qualquer forma, se Neymar estiver apto para entrar em campo contra o United será uma grande surpresa.