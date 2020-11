'Neymar não está entre os 30 melhores da Europa', diz candidato do Barcelona

Toni Freixa concorre a presidência do clube catalão e deixou claro que a estrela brasileira não faz parte de seus planos caso seja eleito

Neymar é um dos finalistas do The Best, prêmio de melhor do mundo da Fifa, mas um dos candidatos a presidência do não vê o brasileiro sequer entre os 30 melhor jogadores da Europa. Toni Freixa deixou claro que, se eleito, o ex-jogador do Barça não voltará ao Camp Nou.

Desde que trocou o clube catalão pelo , uma possível volta de Neymar ao Barcelona foi tema de quase todas janelas de transferências. Muito amigo de Leo Messi, o retorno do brasileiro seria um pedido do próprio argentino.

Freixa, ao Caderna Ser, deixou claro que o camisa 10 da seleção brasileira não faz parte de seus planos caso assuma a presidência do Barcelona. "Neymar, pela sua performance, não está nem entre os 30 melhores jogadores na Europa atualmente. Se eu for presidente, não irei contratá-lo".

No prêmio Goal 50, Neymar foi eleito como o quarto melhor jogador da última temporada, atrás de Messi, Kevin de Bruyne e do grande vencedor Robert Lewandowski.

O brasileiro se transferiu para o PSG no início da temporada 2017-18, contratação mais cara da história do futebol: 222 milhões de euros (1,4 bilhões de reais na cotação atual). Em quatro temporadas, são 73 gols em 93 partidas com a camisa do time parisiense e após o vice-campeonato na Liga dos Campeões, Neymar disse que ficaria em Paris.

Com vínculo até 2022, Neymar está em processo de renovação contratual com o PSG, assim como Kylian Mbappé, ligado ao grande rival do Barça, o .

As eleições no Barcelona acontecem em março de 2021. Freixa não é o favorito ao posto. Victor Font, grande opositor de Josep Maria Bartomeu é o nome mais cotado para assumir o cargo.