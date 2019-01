Neymar não entrou em contato para voltar ao Barcelona, afirma porta-voz do clube

Em coletiva de imprensa, Josep Vives refutou informações sobre o mercado de transferências do Barça

O Barcelona, por meio do seu porta-voz Josep Vives, negou que o presidente Bartomeu tenha conversado com o pai de Neymar por telefone sobre um possível pedido do jogador para retornar ao clube catalão.

"Em primeiro lugar, esse não é o caso. O Neymar saiu porque foi o que ele decidiu. Daí não temos nada mais o que dizer", afirmou.

"Nós nunca falamos sobre jogadores com contrato com outros clubes. Na época, ele decidiu deixar o Barça. Uma decisão completamente legítima de sua parte", completou.

De toda forma, como foi constatado pela Goal nos últimos meses, o Barcelona, ​​sempre de maneira extra-oficial, deixou a porta aberta para um possível retorno de Neymar.