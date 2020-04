'Neymar não é um líder', opina Rafael, ex-companheiro de seleção brasileira

Ex-lateral do Manchester United e adversário de Neymar na Ligue 1, Rafael afirma que o camisa 10 do Brasil precisa melhorar muito fora de campo

O lateral Rafael, ex- , afirmou que Neymar tem muito a melhorar caso queira levar o ao sucesso nos próximo anos. Com a em 2021 e a em 2022, o jogador do afirmou que o camisa 10 da seleção pode mudar sua postura fora de campo para ganhar títulos internacionais.

"Nós precisamos de Neymar, isto é certo", disse Rafael à ESPN. "Nós precisamos muito dele. E ele precisa melhorar muitas coisas fora de campo. Isso é importante para um jogador de futebol. Ele precisa melhorar fora de campo para poder atuar e dar seu melhor. Espero que ele faça isso e, se ele fizer, temos grandes chances de vencer [os campeonatos]."

Ex-companheiros de seleção, Rafael e Neymar atuaram juntos na Olimpíada de 2012, em Londres, quando o Brasil ficou com a prata.

"Neymar não é um líder, não acho que seja. Ele pode fazer o que faz porque ele é bom. E se estiver focado e concentrado, ele é o melhor jogador do mundo", afirmou o lateral, que foi sondado pelo Flamengo no ano passado mas afirmou que "no Rio, só Botafogo ou Fluminense".

Rafael continuou suas críticas ao jogador do afirmando que ele tem muitas coisas ao seu redor que tiram o futebol da prioridade número um do camisa 10: "Eu conheço ele, já joguei com ele. Ele é um cara que dificilmente escuta os outros. Isso não é bom para ele".

"Eu falo a verdade mas as vezes as pessoas não querem ouvir a verdade. Elas querem ouvir 'você é muito bom, você é mágico'. Querem que você diga coisas boas o tempo todo mas a vida não é assim. Creio que ele precisa ouvir mais as pessoas e, se ele fizer isso, será difícil de parar o Brasil", completou.

Desde o ano passado, os rumores de uma possível volta de Neymar ao Barcelona crescem cada vez mais. O clube francês ainda não desistiu de manter o craque brasileiro no time e pode oferecer uma renovação de contrato ao jogador.