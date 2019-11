Neymar não deve ser indiciado por briga com torcedor do Rennes, diz jornal

Justiça parisiense teria decidido não indiciar Neymar por golpe no rosto de torcedor do Rennes, em abril

Alívio para um e nem tanto para outro. De acordo com informações do jornal francês L’Equipe, Neymar não será indiciado pela denúncia de um torcedor do , na qual acusa o jogador de agressão.

A denúncia foi apresentada em 27 de abril após o término da final da Copa da , na qual o perdeu nos pênaltis por 6 a 5 para o Rennes. Na ocasião, após o término do jogo, o torcedor rival gritou para Neymar a seguinte frase “vai aprender a jogar futebol!”. A zombaria, é claro, não foi apreciada pelo brasileiro que diferiu um ligeiro golpe na face do rival. A cena foi filmada por dezenas de espectadores presentes no estádio.

Promotor do caso, Bobigny decidiu encerrar as investigações após escutar as ambas partes. De acordo com o L’Equipe, o torcedor teria entrado em contradições durante o depoimento realizado no final de agosto. Neymar, por sua vez, conversou com os investigadores em setembro.

Ainda de acordo com o veículo francês, ao ser informado Informado do resultado o delegado do torcedore rebateu e ironizou o feito, “Um beijo na testa de Neymar”: “Imagine se meu cliente tivesse atingido esse jogador. Ele teria sido banido do estádio e condenado à prisão com ou sem a permanência em um tribunal".