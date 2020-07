Neymar na nota de R$ 200: memes e piadas do 'novo apelo do brasileiro'

Com o anúncio da nova nota de R$ 200, a internet tem apenas um pedido: que o "Adulto Ney" estampe a nova cédula

Desde o surgimento do Real, em 1994, as cédulas trazem estampas de animais representativos da fauna brasileira, com garoupas - uma espécie de peixe - na nota de R$ 100, onças na de R$ 50 e micos-leões-dourados na de R$ 20. Com o anúncio oficial da criação da nota de R$ 200, nada mais natural que o espécime homenageado seja... Neymar Júnior?

Mesmo que o Banco Central tenha anunciado que a cédula será estampada com o Lobo-guará, internautas começaram a argumentar de que era Neymar que merecia a homenagem, ao contrário do canídeo.

De fato, existem argumentos convincentes. Por mais que o animal seja adorável e um dos mais representativos da fauna brasileira, ele realmente não conquistou nenhum título da Liga dos Campeões ou dançou Single Ladies junto de Paulo Henrique Ganso e Robinho na propaganda da Seara quando ainda estava no - o lobo, por sinal, nunca nem atuou pelo (apesar de potencialmente se alimentar da espécie).

O influencer e comentarista Casimiro é um dos que fez a pergunta e começou a campanha. Tem como rebater os argumentos?

Argumentos convicentes de Casimiro

Porque o Neymar não tá na nota de 200?



Neymar:

+ 400 G

+ 200 A

+ 20 🏆



UCL, Liberta, Olímpiadas, Paulista, Copa do: BR, ESP e FRA, Mundial, , , Camp: ESP e FRA, Recopa, Tik Tok foda, parças, moicano...



Lobo: Guará.



Enfim, a hipocrisia. 🤷🏻‍♂️ — Cazé (@Casimiro) July 29, 2020

A nova cédula só deve entrar em circulação no final de agosto. Isso significa que ainda dá tempo para o Governo Federal trocar o símbolo para algo mais representativo do povo brasileiro: o nosso garoto "adulto Ney".

Petições não faltam

Petição pro Banco Central colocar o Neymar na nota de 200



Assinaturas: Eu — she fill my mind up with ideas (@jp_ribeiroo_) July 29, 2020

petição para o neymar estar na nota de 200 reais

-1 membro — guibo🐻 (@GuiBonard) July 29, 2020

Certamente, a campanha por Neymar na nota de R$ 200 seria a única situação que uniria o em prol de uma causa única novamente.

Cara de um, focinho do outro

a escolha do lobo guara como personagem da nota de 200 é claramente uma homenagem ao Neymar



cara de um, focinho do outro pic.twitter.com/tOJf2p2Zqm — asabeinha (@iamnotamandaf) July 29, 2020

Há quem diga, no entanto, que a escolha pelo Lobo-guará nada mais é do que uma homenagem disfarçada a Neymar, visto que os dois aparentam ter semelhanças físicas...

O design já está pronto

Se a nota de 200 reais não for assim nem lancem 👍🏾 pic.twitter.com/wrnKOyGw2J — neymar jr deprê (@neymarjrdepre) July 29, 2020

Até o design de uma possível nota já está na mão! Como que o Banco Central pode não um pedido tão justo da população brasileira?

Os perigos da campanha #NeyNaNotaDe200

Se a nota de 200 fosse com o rosto do Neymar, todo mundo iria achar essa nota caída no chão pic.twitter.com/bHnn3yKRTw — M A R R O N E (@M4rrone_) July 29, 2020

Também tem quem seja contra a campanha: alguns internautas dizem que o Real pode cair caso a nova nota de R$ 200 fosse estampada com uma foto de Neymar Júnior.

Quantas notas de R$ 200 com a cara de Neymar Jr. seria preciso para pagar a contratação do jogador pelo ?

Em 2017, Neymar se transformou na maior contratação do futebol ao ser contratado pelo PSG por 222 milhões de euros. Como a Goal preza pela informação, resolvemos fazer a pergunta que não quer calar: nas cotações atuais, quantas notas de R$ 200 estampadas com a cara do jogador precisaríamos para alcançar tais valores?

Zlatan + Beckham + Ronaldinho + Di María + Pauleta + Dani Alves + David Luiz + Draxler + Lavezzi = €220 milhões.



Neymar = €222 milhões. pic.twitter.com/n67kAgaVdj — Mundo da Bola (@mundodabola) August 2, 2017

Fizemos as contas: se o clube parisiense esperasse algum tempo, precisaria de apenas 6 milhões, 774 mil e 200 notas de R$ 200 para pagar o apenas com cédulas do Real estampadas com a cara de Neymar.

Após a campanha #NeyNaNotaDe20 tomar força, a assessoria do Lobo-guará divulgou uma nota repudiando a situação.