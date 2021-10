Neymar mira recorde de gols na seleção e reverencia Pelé: 'Ídolo máximo do Brasil'

O craque também falou sobre a chegada de Messi ao PSG

A sete gols de igualar Pelé como maior artilheiro da seleção brasileira, Neymar está perto de uma proeza única: ultrapassar o maior jogador de todos os tempos. E foi só elogios para o Rei.

Perguntado pelo jornal La Reppublica, em um evento promovendo o Red Bull Neymar Jr's Five, torneio de futebol 5x5, o craque do PSG afirmou ter esse recorde de Pelé na mira - com muito respeito, é claro.

O Pelé é sinônimo de futebol. Desde quando me entendo por gente, sempre escutei o nome do Pelé. Na rua, na quadra, se alguém driblava três jogadores e marcava um gol, o cara falava 'caramba, fez um gol de Pelé'. O Pelé para mim é o rei do futebol. É um respeito muito grande que eu tenho por ele, por tudo que ele fez pelo nosso futebol." elogiou Neymar. "Quero alcançar seu recorde de gols pela seleção brasileira, porque é algo que é pelo meu país, é a seleção que eu represento, a nação que eu nasci."

O jogador do Paris Saint-Germain, com 29 anos, já é o segundo lugar do ranking, com 70 gols em 115 jogos. Sete atrás de Pelé, que tem 77 em 92 partidas, mas na frente de nomes históricos como Ronaldo, Romário, Zico e Garrincha, entre tantos outros.

E enquanto sonha em ultrapassar Pelé no número de gols na seleção brasileira, Neymar vai jogando com outros craques históricos no PSG. Um deles, obviamente, chama a atenção; Lionel Messi, recém-chegado, está em todas as manchetes.

O brasileiro, na mesma entrevista, também comentou sobre o amigo pessoal dos tempos de Barcelona - e é óbvio que elogiou o argentino.

"Estou muito contente, muito feliz por ter o Messi no Paris Saint-Germain. Além de ele ser um ídolo do futebol, um craque e um gênio, é meu amigo. Então, quando você tem amigos do seu lado, o dia a dia fica mais leve, mais tranquilo. A gente espera juntos poder fazer história igual a gente fez no Barcelona."

O PSG volta aos gramados nesta sexta-feira (29), contra o Lille, último campeão francês, às 16h (de Brasília), no Parc de Princes.