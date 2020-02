Neymar mira jogo contra o Borussia e elogia Sancho: "é um jogador especial"

Brasileiro, no entanto, segue se recuperando de uma lesão nas costelas e não está confirmado entre os titulares

A retorna nesta semana com os duelos das oitavas de final e um deles reunirá um craque consagrado mundialmente e um jovem que já desperta o interesse dos gigantes europeus. São eles Neymar e Sancho.

E o brasileiro do , que se recupera de uma lesão nas costelas, já vislumbra o duelo da próxima terça-feira (18), contra o , na .

"Sem dúvida, será um ótimo jogo para quem gosta de futebol. Somos duas duas equipes que gostam de atacar, duas equipes que se classificaram graças aos jogadores", disse Neymar em entrevista à Sky Sports.

O camisa 10 do PSG elogiou a qualidade do elenco alemão, afirmando que o rival tem um jogador "especial".

"O Borussia é um time com muitos jogadores de qualidade. Eles têm um jogador especial, que é novo, mas muito bom, que é Sancho", analisou.



"Ele é um bom jogador. Todos sabemos como será difícil para nós em Dortmund. Esperamos fazer um bom jogo para obter um bom resultado na volta em Paris", concluiu.

Sancho fez 13 gols e deu 13 assistências em 20 jogos na BUndesliga pelo Dortmund nesta temporada. O atacante tem despertado o interesse de gigantes europeus como , , e .

Já Neymar segue como dúvida para a partida. O brasileiro segue se recuperando de uma lesão nas costelas e não foi confirmado por Thomas Tuchel entre os titulares.

"Ele estará em Dortmund, com certeza, mas talvez não esteja no seu melhor como há duas semanas. Quero que ele jogue o tempo todo, mas no final, temos que tomar decisões muito claras", afirmou o treinador.