Neymar, Messi, Verratti: PSG vai acumulando boas notícias para pegar o City

O fim da semana do PSG está sendo pontuado por boas notícias. O time francês enfrenta o Nantes neste sábado (20), às 13h (de Brasília), pela Ligue 1. No entanto, a equipe comandada por Maurício Pochettino acumulou uma lista grandes de desfalques nos últimos dias.

Agora, o treinador já consegue ter uma perspectiva melhor para a Liga dos Campeões. Até porque, Veratti e Kimpembe estão de volta aos treinos. Além disso, e para surpresa de muitos, o zagueiro Sergio Ramos tem seguido fortemente sua rotina de treinos e pode pintar no time titular na Liga dos Campeões.

Já Lionel Messi, que estava lesionado antes de servir a seleção, jogou 90 minutos pela Argentina contra o Brasil e deve aparecer junto com o zagueiro na próxima quarta-feira (24).

A grande notícia para o PSG foi a volta de Neymar, que se lesionou enquanto servia a seleção brasileira. O atacante já está de fora do duelo neste sábado, mas depois de retornar aos gramados no último treino deve aparecer no duelo contra o City.

A grande surpresa no treinamento, foi a ausência de Marquinhos. No entanto, a GOAL apurou que o zagueiro apareceu minutos depois no último treinamento do time para o duelo contra o Nantes.

Outras ausências no PSG

Entre os jogadores no último treino, a equipe não contou com Colin Dagba, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, lesionado com a seleção alemã, e Rafinha.

A outra surpresa veio no gol. Até porque, apenas Sergio Rico, Lucas Lavallée e Denis Franchi participaram dos treinos. Enquanto Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas e Alexandre Letellier estiveram ausentes.

Ainda assim, o treinador terá uma lista grandes de desfalques para o jogo do Campeonato Francês, mas deve ganhar muitas opções para o jogo contra o Manchester City nesta quarta-feira (24), às 17h (de Brasília), pela fase de grupos da Liga dos Campeões.

Com isso, o provável PSG contra o Nantes tem: Donnarumma (Sergio Rico); Dagba (Hakimi), Marquinhos, Kehrer, Bernat; Herrera, Gueye, Wijnaldum; Di Maria, Icardi, Mbappé.