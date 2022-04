Neymar, Messi e Mbappé fora da lista de melhores da Ligue 1 para imprensa francesa

O Paris Saint-Germain lidera o campeonato francês, está garantido nas oitavas de final da Champions League e tem em suas filas, dentre outros nomes, a trinca de ataque formada por Messi, Mbappé e Neymar. Ainda assim, nenhum dos três craques foram lembrados na seleção de melhores da Ligue 1 francesa feita por L’Equipe e RMC, dois dos principais veículos de imprensa do país.

A lista foi feita levando em conta o que foi visto até o momento no campeonato francês, que está em sua metade. O único brasileiro a integrar o 11 inicial da lista, no caso a feita pela L’Equipe, foi o zagueiro Marquinhos, do PSG.

Na seleção do L’Equipe, o ataque é formado por Martin Terrier (Rennes), Dimitri Payet (Olympique de Marseille) e Savanier (Montpellier). Já a do RMC conta com Andy Delort (Nice), Gaetan Leborde (Rennes) e Sulemana (Rennes).

Seleção do L’Equippe: Antony Lopes (Lyon), Hamari Traoré (Rennes), Marquinhos (PSG), Gerzino Nyamsi (Strasbourg) e Birger Meling (Rennes); Johan Gastien (Clermont), Gana Gueye (PSG) e Seko Fofana (Lens); Téji Savanier (Montpellier), Dimitri Payet (Olympique de Marselha) e Martin Terrier (Rennes).

Seleção do RMC: I vo Grbic (Lille), Achraf Hakimi (PSG), William Saliba (Olympique de Marselha), Mamadou Sakho (Montpellier) e Przemyslaw Frankowski (Lens); Mario Lemina (Nice), Lovro Majer (Rennes) e Mattéo Guendouzi (Olympique de Marselha); Andy Delort (Nice), Gaetan Laborde (Rennes) e Kamaldeen Sulemana (Rennes).

Injustiça com Mbappé?

Se Neymar, lesionado, não tem conseguido aparecer com protagonismo com a camisa do PSG e Lionel Messi tendo marcado apenas um gol pela nova equipe – ou seja, estando bem abaixo da expectativa – não chega a surpreender a ausência de ambos. O mesmo não é possível falar em relação a Mbappé.

Embora não seja artilheiro da Ligue 1, o astro francês é líder de assistências (8) além de ser quem mais participou diretamente de gols: somando gols e passes para gols, Mbappé soma 17 participações decisivas para as redes serem balançadas.