Neymar, Mbappé, Marquinhos: PSG faz as contas após ceder 13 jogadores para seleções

Alguns jogadores chegaram a participar de três partidas na Data Fifa e outros retornam ao clube lesionados

Thomas Tuchel terá que solucionar um grande quebra-cabeça: como montar o para o duelo contra o Nîmes, nesta sexta-feira, 16 de outubro. O time parisiense cedeu 13 jogadores para seleções na Data Fifa e é certo que alguns deles serão desfalques.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A decisão de quem entrará em campo no duelo da certamente será influenciada por outro jogo do PSG. Na próxima terça-feira, 20, o time recebe o Mancheter United, duelo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Mais times

Cinco jogadores do time francês atuaram na quarta-feira. Kylian Mbappé e Danilo Pereira atuaram nos 90 minutos das partidas de e contra e , respectivamente. Marco Verratti atuou pouco menos de uma hora com a seleção italiana, que ainda utilizou Alessandro Florenzi por 18 minutos e Moise Kean por 35 minutos.

Mbappé, inclusive, foi quem o jogador do PSG que mais atuou nesta Data Fifa. Ele esteve em campo 219 minutos. Neymar, Danilo Pereira, Colin Dagba e Mitchel Bakker vêm logo na sequência com 180 minutos em campo por suas seleções.

Mais artigos abaixo

Mbappé em ação contra a Croácia (Foto: Getty)

Presnel Kimpembe não saiu do banco no duelo da seleção francesa, mas a defesa do PSG sofreu uma enorme baixa. Marquinhos participou apenas dos primeiros minutos da vitória do Brasil contra o Peru, saindo de campo com uma lesão na coxa. O capitão do ainda é dúvida para o jogo contra o United.

Para o lugar de Marquinhos, Tuchel pode contar com Thilo Kehrer. No entanto, pode faltar ritmo de jogo ao alemão, que acaba de retornar de uma lesão.

Confira a situação dos parisienses na Data Fifa