Neymar, Mbappé, Cavani, Icardi e Di María: PSG pela 1ª vez tem quinteto "pronto"

Pela primeira vez desde o começo da temporada, Thomas Tuchel poderá contar com as cinco estrelas do ataque, contra o Lille

O tem muito o que comemorar. Além da liderança isolada na , com oito pontos a mais que o Olympique Marseille, o segundo colocado, a equipe comandada por Thomas Tuchel poderá contar pela primeira vez na temporada com as cinco grandes estrelas do ataque juntas. Trata-se de Neymar, Mbappé, Cavani, Icardi e Di María. Os cinco atletas foram relacionados para a partida contra o Lille, que acontece nessa sexta-feira (22), às 16h45 (de Brasília), no Parc de Princes e contará com transmissão exclusiva do DAZN.

Tuchel elogiou as últimas semanas de treino de Neymar, e embora tenha reprovado a "fugidinha" do brasileiro para Madri ver a Copa Davis, o treinador destacou que Neymar foi muito profissional nos treinamentos e que tem se dedicado muito para voltar à melhor forma. Ele também elogiou Thiago Silva, que é um dos cotados para deixar o clube em 2020.

Mbappé era a grande dúvida para o confronto já que o atacante francês vinha de uma gripe e era dúvida para o duelo. Porém, o clube divulgou os 20 relacionados para o jogo contra o Lille e o quinteto está presente, provavelmente com Neymar e Mbappé começando a partida no banco de reservas.

O goleiro Keylor Navas também está de volta, mas por precaução, Tuchel relacionou os outros dois goleiros do grupo, Rico e Bulka. Os atletas Verratti, Herrera, Choupo-Moting, Thilo Kehrer e Layvin Kurzawa não foram relacionados para o confronto.

Os 20 relacionados por Tuchel:

Goleiros: Navas, Rico, Bulka.

Defensores: Bernat, Dagba, Diallo, Kimpembe, Kouassi, Meunier, T.Silva.

Meias: Marquinhos, Draxler, Gueye, Paredes, Sarabia.

Atacantes: Cavani, Di Maria, Icardi, Mbappé, Neymar.