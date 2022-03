Neymar mantém frustração com eliminação do PSG na UCL: "Dei minha vida para estar presente"

Em busca de um título inédito, o PSG experimentou uma nova grande decepção nesta temporada na Liga dos Campeões quando foi eliminado pelo Real Madrid nas oitavas de final, com boa parte das críticas voltadas ao atacante Neymar.

Voltando de lesão, Neymar não conseguiu apresentar o seu melhor futebol apesar das duas assistências para Kylian Mbappé. Acima de tudo, o brasileiro esteve no centro das críticas da torcida francesa que, posteriormente, atingiu todos os níveis do clube.

Pouco mais de uma semana depois, o atacante brasileiro comentou sobre o duelo em um evento organizado por um dos seus patrocinadores.

"Estou decepcionado com a eliminação da Liga dos Campeões. Fiquei com raiva. Quero continuar melhorando. Quero continuar marcando gols e ganhando títulos", disse ele.

"Foram dias complicados, semanas complicadas para nós. Não queríamos perder. Não estamos aqui para isso, não planejamos. Eu dei minha vida para estar presente."

Acusado de não ter dado tudo de si pelos torcedores do time francês, o camisa 10 do PSG desmentiu essas alegações, garantindo que todos os jogadores da equipe deram tudo de si para tentar classificar o time nas quartas de final da Liga dos Campeões.

"Ninguém desacelerou para isso. Muito pelo contrário. Nos dedicamos, nos comprometemos e treinamos para buscar isso."

"Voltei de uma lesão dando minha vida para estar presente naquele momento. Mesmo que isso significasse perder, mas, pelo menos, seria com a equipe", disse ele.

O final da temporada agora promete ser longo em Paris, já que muitas mudanças são previstas no time parisiense. Mesmo assim, o título do Campeonato Francês está quase garantido para, pelo menos, salvar a temporada do PSG.