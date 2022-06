Neymar já tem até camisa 10 reservada no Newcastle: Joelinton abre as portas para atacante do PSG

Com o futuro sendo questionado no Paris Saint-Germain, o time inglês surge como possível interessado em Neymar

Com o futuro sendo discutido na França, o Newcastle aparece como um dos principais candidatos para contratar Neymar, atacante do Paris Saint-Germain. Nesse sentido, o brasileiro Joelinton, que atua no time inglês, convidou o craque para atuar na Premier League.

Em entrevista ao Cast FC, Joelinton convidou Neymar para jogador no Newcastle, ao lado do volante Bruno Guimarães. “Podemos conseguir uma vaga para ele, com certeza! Em qualquer time do mundo. Se ele vier, vai ser...", disse o jogador.

“Não sei explicar, o cara é um ídolo, é gigante no futebol mundial. Assim, o convite está feito. Ney, se você está ouvindo isso, pode vir. Eu vou correr para você o tempo todo."

“Se tivermos a chance, espero que o treinador o chame. A camisa número 10 está lá esperando por ele. Vou mandar uma mensagem para o Bruno. O Bruno tem o contato dele, ele pode mandar uma mensagem convidando o Ney para jogar lá.”

Porém, enquanto Joelinton está ansioso para oferecer a camisa número 10 do Newcastle, essa vaga está atualmente ocupada. O atacante francês, Allan Saint-Maximin, que é titular da equipe, é o atual dono da camisa.

Do lado de Neymar, o futuro do jogador brasileiro está sendo questionado no Paris Saint-Germain. A GOAL apurou que o PSG está disposto a ouvir ofertas pelo atacante, que passou a ser especulado no Chelsea, também do futebol inglês.

Aliás, existem poucos clubes no futebol mundial que poderiam se dar ao luxo de desembolsar o valor necessário para contratar Neymar. O Newcastle agora é uma dessas equipe, com uma aquisição de 300 milhões de libras do clube concluída em outubro de 2021.

O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, liderado pelo príncipe Mohammed Bin Salman, agora possui uma participação de 80% do time inglês, tornando o Newcastle uma das equipes mais ricas do planeta.