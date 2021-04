Neymar já foi alvo do United para reforçar ataque e vender camisas, revela Van Gaal

O ex-técnico do Red Devils disse que pediu uma série de estrelas, mas nenhuma chegou a Old Trafford

Louis van Gaal diz que Robert Lewandowski, Neymar, Sadio Mane, Riyad Mahrez e James Milner estavam entre os maiores talentos que ele tentou levar para o Manchester United durante sua passagem por Old Trafford.

Van Gaal chegou à Inglaterra com grande ambição e queria que isso fosse espelhado pelo clube em seu negócio de recrutamento, mas acabou se frustrando em quase todos os caminhos explorados.

"Eu queria Robert Lewandowski, mas quando isso se revelou difícil, tentei pegar Gonzalo Higuain. Antes de chegar, falei também com a diretoria sobre o Neymar. Se você está no United, tem que pensar grande. Ele também era interessante para o clube na venda de camisetas, e eu queria ter alas rápidos. Por isso, também tentei Sadio Mane e Riyad Mahrez.

"Thomas Muller também estava na minha lista de desejos, e no meio-campo eu queria N'Golo Kante. Até tentei contratar James Milner, que era muito multifuncional e possuía habilidades de liderança. Esses eram os meus principais alvos, mas não conseguimos nenhum. Não sei porquê, porque como treinador não me envolvi em nenhuma negociação. Depois que saí, jogadores como Mahrez e Kante acabaram no Manchester City e Chelsea, enquanto o United não conseguiu. Achei isso muito estranho.", completou.



Com quem Van Gaal assinou?

O maior negócio fechado por Van Gaal foi Angel di Maria do Real Madrid no que foi considerado um golpe e tanto, mas o atacante argentino fracassou e durou apenas uma temporada na Inglaterra.

Luke Shaw, que está brilhando, também foi contratado no primeiro verão de Van Gaal, junto com Ander Herrera, Marcos Rojo, Daley Blind e Timothy Fosu-Mensah, enquanto o ex-goleiro do Barcelona, Victor Valdes, chegou em janeiro de 2015.

Na segunda temporada de Van Gaal com o United, que rendeu o título da FA Cup e uma saída prematura, ele adquiriu Memphis Depay, Matteo Darmian, Bastian Schweinsteiger, Morgan Schneiderlin e Sergio Romero.

Pouco valor foi encontrado lá, com Anthony Martial a única adição naquele verão que permanece em Old Trafford - e perguntas foram feitas sobre sua contribuição para a causa. Ao fim da temporada, Van Gaal deu lugar a José Mourinho.