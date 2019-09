Neymar, Icardi e Navas: insatisfação marca o trio de reforços renomados do PSG

Brasileiro queria deixar o clube, mas ficará no Parc des Princes. Argentino e costarriquenho não queriam se transferir, mas aceitaram ida à França

O garantiu três nomes importantes para a temporada 2019/2020. Neymar, que estava em negociação com o , permaneceu no Parc des Princes. O atacante não foi o único confirmado no último dia de janela de transferências. O mesmo ocorreu com Keylor Navas, que trocou o pelo PSG, e Icardi, emprestado pela .

Neymar, talvez, seja o maior desafio do clube. Insatisfeito na capital francesa, ele deixou claro para diretoria que a ideia era se mudar para o Camp Nou neste mercado da bola. O brasileiro chegou a oferecer 20 milhões de euros (R$ 91,3 mi na cotação atual) do próprio bolso para voltar ao primeiro clube da Europa.

O brasileiro evidenciou durante toda a negociação que a intenção era deixar o Parc des Princes, onde não se sente feliz. Mesmo uma mudança para o Real Madrid não estava descartada por Neymar e seu estafe.

Agora, em rota de colisão com diretoria e torcida, que já pediu a sua saída nesta temporada, o craque será reincorporado ao elenco comandado por Thomas Tuchel. O técnico terá uma dificuldade: lidar com a insatisfação e fazer o jogador voltar a render o que já rendeu um dia pelo time de Paris.

Não é só o brasileiro que levará dificuldades para o treinador. Além dele, há outros dois nomes que tiveram problema de insatisfação por conta da opção de seus antigos clubes no mercado da bola: Icardi e Navas.

O atacante argentino assinou por empréstimo até julho de 2020. No entanto, não estava nos planos a saída da Inter de Milão. Icardi e Wanda Nara, sua mulher e agente, não queriam deixar o San Siro nesta janela. Os problemas extracampo, porém, fizeram o jogador se tornar persona non grata no clube. A diretoria e a comissão técnica, liderada pelo italiano Antonio Conte, decidiram apostar em Alexis Sánchez e Romelu Lukaku no setor ofensivo.

Durante o mercado, o argentino chegou a dizer que sua intenção era seguir no clube. Contudo, a situação não agradava à cúpula. Por isso, ele acabou emprestado ao PSG. Ele terá a chance de recuperar a carreira no time que conta com Cavani, Mbappé e Neymar para o setor ofensivo.

A situação de Keylor Navas é um pouco diferente. O costa-riquenho não tinha a intenção de deixar o Real Madrid. Porém, se permanecesse no estádio Santiago Bernabéu, o goleiro seria reserva de Thibaut Courtois, algo que não o agradava.

Insatisfeito com a situação, ele aceitou trocar de equipe no mercado da bola e foi defender o PSG em uma transação que custou 10 milhões de euros (R$ 45,6 milhões).