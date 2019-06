Neymar, Griezmann e Coutinho: 1º de julho irá definir futuro do Barcelona

Na próxima segunda-feira, o valor na cláusula de rescisão do francês terá considerável queda, iniciando de vez o aquecido mercado

O promete ditar as ações principais deste mercado de transferências, e o apito inicial para começar efetivamente a fazer isso seria 1º de julho. De acordo com notícia publicada pelo The Telegraph, da , será quando os catalães fecharão contrato com Antoine Griezmann, que não seguirá no . A data, inclusive, poderá deixar mais claro os caminhos envolvendo até mesmo Neymar e Philippe Coutinho.

Afinal de contas, será justamente na próxima segunda-feira (1º) que a multa rescisória de Griezmann baixa de 200 milhões de euros para 120 milhões. O acordo com o atacante do Atleti já havia sido acertado, inclusive com declarações de um dos mais importantes dirigentes da equipe de Madri. Entretanto, o aceno de Neymar buscando um retorno ao Camp Nou poderia mudar o quadro.

Isso porque o também demonstrou interesse em contar com Griezmann, especialmente se Neymar realmente deixar o Parque dos Príncipes. Quando o destino do atacante francês for selado, o mercadão envolvendo o Barça terá um importante elemento a menos.

Se Griezmann for para o Camp Nou, a opção que viabilizaria o tão falado retorno de Neymar poderia envolver Philippe Coutinho: na imprensa europeia, especula-se que o camisa 7 do Barça seria envolvido no acordo. O meia chegaria ao PSG junto de 100 milhões de euros.

Se Griezmann for para o PSG pode ser mais um aceno à saída de Neymar, seja tendo Coutinho envolvido ou não em uma negociação. O camisa 7 do Barça, inclusive, concedeu entrevista coletiva à serviço da seleção brasileira na qual abordou ainda a possibilidade de jogar ao lado do amigo e do francês, além de também destacar que não sabe o que o futuro lhe reserva.

“Jogar ao lado de grandes craques como esses é sempre muito bom, prazer enorme. Sobre futuro, não tenho como falar nada, a gente não sabe o que pode acontecer. Claro que a chegada de grandes nomes é sempre bom para um elenco que quer crescer”, disse. Improvável ver Dembélé, Coutinho, Neymar, Luis Suárez e Lionel Messi em um mesmo grupo de jogadores.

Também existe a opção de Neymar seguir, ainda que a contragosto, no PSG. Mas de qualquer forma o apito inicial para esta “dança das cadeiras” tem data marcada: 1º de julho!