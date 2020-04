Neymar, Ganso, Robinho: onde estão os campeões do Santos de 2010?

Veja onde estão os titulares da histórica final do Paulistão contra o Santo André dez anos depois do título

O de 2010 foi um time que encantou o todo. Com goleadas e jogando um futebol bonito, o time dirigido por Dorival Júnior era recheado de potenciais craques, que na época ainda eram jovens talentos, mas contava também com a experiência necessária em um time vencendor.

Aquela geração do time da Vila Belmiro conquistou o e a . E, talvez, um os jogos mais marcantes daquele time foi justamente o segundo jogo da final estadual contra o Santo André, que completa 10 anos no próximo sábado, 2 de maio.

O Santos perdeu aquele jogo por 3 a 2, mas como havia vencido o primeiro jogo pelo mesmo placar e havia terminado a primeira fase com melhor campanha, ficou com o título. Neymar fez os dois gols da equipe santista, que terminou a partida com três jogadores expulsos.

Dez anos depois da histórica conquista, muita coisa mudou na vida dos atletas. Ganso não se tornou o craque que se esperava, assim como o atacante André, que não se firmou em nenhum clube depois do alvinegro praiano.

Onde estão os campeões do Santos de 2010?

Felipe, goleiro do Tombense-MG

O goleiro ficou famoso não só pelas defesas mas também por um vídeo que viralizou na época, em que dizia: "O que eu gasto com meu cachorro de ração, é seu salário por mês". Após rodar por clubes do futebol nacional como Avaí, e , Felipe chegou a ficar um período sem clube.

Ele chegou ao Tombense no ínicio de 2020 e já disputou nove jogos, sofrendo cinco gols. Ele é o titular do time que ocupa a segunda colocação do .

Wesley, meio-campista do Avaí

Wesley atuava como lateral direito no time de Dorival Júnior, mas era um coringa que podia fazer diversas funções. Depois de atuar no , da , voltou para o futebol brasileiro, em 2012 ,para jogar pelo . A torcida palmeirense chegou a fazer uma "vaquinha" online a fim de arrecadar dinheiro para ajudar na contratação do jogador.

Ele não se firmou no Alviverde e foi contratado pelo depois de três temporadas. Também não deixou saudades no . Após passagens por Sport, e , Wesley defende hoje a camisa do Avaí.

Edu Dracena, aposentado

O zagueiro foi um dos líderes do Santos na conquista da Libertadores, em 2011, e da Recopa, em 2012. Deixou a Vila Belmiro no final de 2014 e em janeiro do ano seguinte, acertou com o , onde foi campeão brasileiro. Alegando falta de espaço no time, pediu rescisão de seu contrato e foi para o Palmeiras.

No Alviverde, Dracena foi jogador importante nas conquistas do Brasileirão de 2016 e 2018. No final de 2019, anunciou sua aposentadoria como jogador, mas continua no Palmeiras. Hoje, ele ocupa a função de assessor técnico do clube, atuando diretamente com jogadores e comissão técnica.

Durval, aposentado

O "xerife" da defesa santista também conquistou a Libertadores em 2011, mas, diferentemente do companheiro de zaga, deixou a Vila Belmiro em 2013 e acertou seu retorno ao .

No , foram mais quatro anos atuando pelo clube, onde se tornou um dos ídolos do time. Em janeiro de 2020, anunciou oficialmente sua aposentadoria dos gramados.

Alex Sandro, lateral da

O lateral esquerdo tinha apenas 19 anos naquela conquista do Paulistão. Campeão da Libertadores com o Santos no ano seguinte, foi vendido para o , de , ainda em 2011. Por lá, ficou por quatro temporadas, onde foi campeão nacional duas vezes.

Em 2015, Alex Sandro se transferiu para a Juventus, onde atua até hoje. Já são oito títulos com a Velha Senhora, incluindo quatro Scudetti. Alex Sandro também foi titular na conquista do Brasil na de 2019.

Arouca, volante do

O volante era um jogador muito querido pela torcida santista. Aos 23 anos, era um dos melhores jogadores da posição no país. Ele ficou no Santos até 2015, ano em que entrou com uma ação judicial contra o clube. Naquele ano, foi para o Palmeiras, onde atuou pouco em dois anos de clube.

Embora tivesse um contrato de quatro temporadas, foi emprestado para o e em 2017 e 2018, respectivamente. Atualmente o volante atua pelo Figueirense.

Marquinhos, aposentado

O meio campista ficou muito identificado com o Avaí, onde encerrou a carreira em 2019. Em 2011, ele foi emprestado pelo Santos ao clube de Santa Catarina, onde participou da melhor campanha da história do time na Copa do Brasil.

Entre 2011 e 2012, ele atuou no , mas aos poucos foi perdendo espaço e em 2013 voltou para o Avaí. Hoje, ele trabalha como diretor do futebol do clube.

Paulo Henrique Ganso, meio campista do Fluminense

Aquela final do Paulistão de 2010 foi, provavelmente, um dos maiores momentos de Ganso com a camisa do Santos. Ganso comandava o time, não só naquele estadual, mas até se lesionar no joelho, no Brasileirão daquele ano.

Muito se esperava de Ganso, mas em 2012 ele foi vendido ao São Paulo. No Tricolor, o meia conseguiu mostrar um pouco do bom futebol mas nada do que havíamos visto em 2010. Antes de chegar ao Fluminense, onde é o camisa 10, ele também atuou por , da , e , da .

Robinho, atacante do Istambul

Depois de uma passagem sem muito brilho pela Europa, Robinho retornou ao Santos onde brilhou ao lado de Neymar e Ganso. Com sua experiência, era um dos líderes do time, mas ao mesmo tempo era irreverente com seu futebol.

Ainda em 2010, Robinho retornou ao , mas jogaria novamente na Vila entre 2014 e 2015. Ele ainda atuou por Guangzhou Evergrande, da , e Atlético-MG antes de chegar á , onde já defendeu o Sivasspor e hoje veste a camisa do Istambul Basaksehir.

Neymar, atacante do

Neymar dispensa apresentações. Protagonista do clube na conquista da Libertadores de 2012, ficou no clube até 2013, quando foi vendido ao . Ao lado de Leo Messi e Luis Suárez, protagonizou um dos melhores trios ofensivos do futebol mundial.

Quando se transferiu para o PSG, tornou-se o jogador mais caro do mundo. O craque, porém, nunca conseguiu seus maiores objetivos: ser campeão do mundo com o Brasil e vencer o prêmio de melhor jogador do mundo. Uma possível volta ao Camp Nou o ajudaria?

André, atacante do Grêmio

A expectativa em André também era grande. Ele foi o primeiro do time a ser negociado e ainda em 2010 trocou a Vila Belmiro pelo , . Sem conseguir atuar no mesmo nível, foi emprestado ao , na França, onde também não rendeu.

Voltou ao futebol brasileiro e rodou por diversos clubes da Série A, sem conseguir se estabelecer como o camisa 9 de nenhum. , Atlético-MG, Corinthians e Sport são alguns exemplos. Atualmente, André é reserva no Grêmio de Renato Portaluppi.