Neymar, Firmino e Jesus: trio forma ataque da seleção antes de amistoso contra Senegal

Com base do time campeão da Copa América, Tite prepara a seleção para primeiro jogo em Cingapura

Na manhã desta terça-feira, Tite pôde realizar o primeiro treinamento com todos os convocados, visando o amistoso contra . Sem nenhuma grande novidade, o treinador armou a equipe com:

Ederson; Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Arthur e Philippe Coutinho; Gabriel Jesus, Neymar e Roberto Firmino.

A escalação que deve começar a partida é praticamente a mesma da final da , contra o . As duas únicas mudanças são Ederson no lugar do machucado Alisson, e Neymar, que estava suspenso na competição sul-americana, no lugar de Cebolinha, que fica no banco.

A equipe reserva treinou com Richarlison, Gabigol e , numa tentativa da comissão técnica de preparar a defesa brasileira para as investidas de Sadio Mané, principal jogador da seleção senegalesa. Vice-campeã da Copa Africana de Nações, Senegal ainda tem no ataque Habib Diallo, um dos artilheiros da .

e Senegal se enfrentam nesta quarta-feira, dia 10 de outubro, às 09h da manhã, horário de Brasília. Aqui na Goal você poderá acompanhar tudo desta partida!