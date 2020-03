Neymar, fique conosco no PSG: o pedido do irmão de Marquinhos ao camisa 10

Youtuber e irmão do zagueiro Marquinhos, Luan Correa pediu para que Neymar fique em Paris e disse que gostaria de ver Casemiro e Harry Kane no clube

Boa parte do mundo vive um momento de isolamento social para conter os avanços do coronavírus covid-19. Em quarentena e com os principais campeonatos de futebol paralisados, os jogadores aproveitam seu tempo em casa fazendo transmissões ao vivo pelo Instagram ou pelo Youtube, uma maneira de seguirem próximo dos fãs.

E quem também aproveitou o momento para ter mais contato com seus fãs foi o youtuber Luan Aos Correa, irmão do zagueiro Marquinhos, do . Como não podia ser diferente, os torcedores do clube francês inundaram as redes sociais de Luan com perguntas sobre a equipe de Thomas Tuchel. E, claro, um dos temas mais frequentes foi a permanência de Neymar em Paris na próxima temporada.

Então, o irmão de Marquinhos entrou na onda e também mostrou seu desejo. “Neymar, fique conosco”, publicou o youtuber nos Stories de seu Instagram, completando a frase com emojis de coração.

Marquinhos no PSG até o fim da carreira?

Luan também foi questionado sobre o futuro de Marquinhos no clube. “Espero que ele fique até o final de sua carreira”, afirmou o irmão do zagueiro que recentemente renovou seu contrato com o Paris até 2024.

Por fim, o youtuber foi perguntado a respeito de qual jogador ele gostaria que fosse contratado pelo PSG. A resposta teve os nomes de Casemiro, do , e Harry Kane, do .

Com o interesse da Juventus em Icardi e com a possível saída de Cavani, a busca por um centroavante pode ser uma das prioridades da equipe de Thomas Tuchel para a próxima temporada, e o nome do inglês costuma ser muito especulado para deixar a Inglaterra. O volante do Madrid também já declarou que gostaria de jogar ao lado do craque brasileiro. Será essa uma premonição do irmão de Marquinhos?