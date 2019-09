Neymar ficou em dúvida entre Real e Barcelona, revela Carvajal após papo com brasileiros

Lateral direito do Real Madrid conta que conversou com dois companheiros brasileiros - o lateral esquerdo Marcelo e o volante Casemiro - sobre Neymar

Dani Carvajal está concentrado com a seleção espanhola. Porém, não se esquece da temporada do . O lateral direito se lembra do mercado da bola e explica por que o clube não conseguiu levar Neymar e Paul Pogba na janela de transferências.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

O jogador conta que, após questionar jogadores brasileiros, descobriu que Neymar estava indeciso entre e Real Madrid, clubes que sonharam com a sua contratação na janela de transferências.

"Sobre o Neymar, eu li há alguns dias que ele iria para o Barça. No dia seguinte, perguntando a Marcelo e Casemiro, diziam que ele ainda não sabia, que estava em dúvida [entre Real Madrid e Barcelona]. É um jogador muito bom, top 5 ou top 3 do mundo. Toda equipe queria tê-lo", disse o lateral em entrevista ao programa El Partidazo, da Rádio COPE.

Mais artigos abaixo

O foi quem impediu uma transferência de Neymar neste mercado da bola. O clube francês pediu 300 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão na cotação atual).

A situação de Neymar não foi a única avaliada por Dani Carvajal. O atleta se lembra também que não houve acordo com o para a contratação de Paul Pogba. O francês segue no Old Trafford por decisão do técnico Ole Gunnar Solskjaer.



(Foto: Getty Images)

"Sobre o Pogba, também sonhamos [com a vinda dele], mesmo que as diferentes datas dos mercados de cada país aumentem as dificuldades. No fim, não chegou e devemos pensar nos jogadores que estão conosco", concluiu.