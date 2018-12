Neymar fica fora de lista de esportistas que mais cresceram na internet, mas brilha entre os que mais viralizaram como memes

Dados do Google mostram como o ano de 2018 não foi dos melhores para o craque brasileiro

Neymar realmente não teve um 2018 para comemorar. O desempenho decepcionante na Copa do Mundo e em grandes jogos pelo Paris Saint-Germain, especialmente no embate com o Real Madrid, pelo duelo de ida das oitavas de final da última Champions League, a lesão que o afastou dos gramados na reta final da última temporada, as várias polêmicas por simulações e seu comportamento dentro e fora de campo e várias outras coisas se uniram a mais um ponto negativo nesta quarta-feira (12).

Isso porque a internet mostra que o 2018 do craque brasileiro realmente não foi dos melhores. O Google divulgou os resultados das tendências mais buscadas do ano em sua plataforma de pesquisa, e o camisa 10 da Seleção e do PSG, alvo de muitas piadas e brincadeiras, principalmente durante a Copa do Mundo, ficou no top 5 da categoria meme e sequer figurou no top 10 dos que mais cresceram em pesquisas na categoria esportista.

A análise, porém, não se baseia em números totais, mas no crescimento relacionado ao último ano. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, por exemplo, também não aparecem no top 10 da categoria.

Confira:

Top 10 esportistas:

1.Kylian Mbappé

2.Philippe Coutinho

3.Henrique Dourado

4.Mohamed Salah

5.João Miranda

6.Roberto Firmino

7.Alisson Becker

8.Douglas Costa

9.Luka Modrić

10.Lyoto Machida

Top 10 'memes':

1. Que Tiro Foi Esse

2. Fábio Assunção

3. É verdade esse bilhete

4. Jair Bolsonaro

5. Neymar Jr.

6. Copa do Mundo

7. Dia do Amigo

8. Lula

9. Pikachu

10. Akon