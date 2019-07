Neymar fica fora da lista do PSG para amistoso contra a Inter de Milão

Em atrito com a diretoria do PSG e na mira do Barcelona, Neymar fica fora da lista de relacionados para jogo com a Internazionale, neste sábado (27)

A novela envolvendo o futuro de Neymar teve um novo capítulo nesta quinta-feira (25). O atacante brasileiro ficou fora da lista de relacionados do para o amistoso contra a , neste sábado (27), na .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

O craque viajou para o país asiático para realizar a pré-temporada com o restante do elenco comandado por Thomas Tuchel. Ele está em Shenzen fazendo os trabalhos físicos necessários para aprimorar a forma e recuperar o problema clínico sofrido no tornozelo direito.

Neymar se apresentou ao com uma semana de atraso por conta de compromissos publicitários firmados no . Contudo, foi punido pela diretoria do clube francês por não chegar ao país na data correta.

Mais artigos abaixo

Fora do jogo do fim de semana, o atacante não está feliz no Parc des Princes e deseja voltar ao , time que defendeu até junho de 2017. A operação de volta ao Camp Nou, no entanto, é complicada por conta do valor pedido pelo time francês - 222 milhões de euros (R$ 935 milhões na cotação atual). O montante é o mesmo pago pelos franceses há dois anos.

Na manhã desta quinta-feira, o craque brasileiro ficou fora do evento principal para a apresentação da camiseta reserva do PSG, protagonizado por Kylian Mbappé e Marco Verratti. Ele foi apenas no desfile ao lado de Edinson Cavani.