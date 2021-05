Neymar fica em sétimo em lista dos atletas mais bem pagos da Forbes; veja o Top 10

Em lista criada pela revista, o brasileiro é o terceiro jogador de futebol mais bem pago do mundo

É um dos chavões mais famosos no Brasil: toda criança já sonhou em ser jogador de futebol. E por mais que muitos sonhem com a glória do esporte, ou simplesmente gostem de jogar futebol, outros tantos desejam mesmo os salários exorbitantes que ganham os maiores jogadores do mundo.

Atletas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e outras estrelas, hoje, recebem valores muito acima da média, até mesmo em relação ao que um jogador das cinco grandes ligas europeias costuma ganhar.

Não à toa, foram os três jogadores de futebol que figuraram na lista de esportistas mais bem pagos do mundo. Compilada pela revista Forbes, uma das mais bem conceituadas sobre economia e negócios, reuniu os dez atletas que mais ganharam dinheiros nos últimos 12 meses.

Mas mesmo que Messi, Ronaldo e Neymar façam parte do top 10, a primeira posição ficou com o lutador Conor McGregor. Astro do MMA, superou grandes nomes de outros esportes como Lebron James, Roger Federer, Lewis Hamilton e Tom Brady. No total, estima-se que o irlandês tenha faturado cerca de R$ 940 milhões.

Entre os jogadores, deu o "ET": entre propagandas e seu salário mensal no Barcelona - impagável para os padrões do clube, como já revelou o novo presidente Joan Laporta -, o argentino ganhou cerca de R$ 679 milhões nos últimos 12 meses, e é o segundo que mais faturou. Já Cristiano Ronaldo aparece na terceira colocação, com R$ 627 milhões.

Neymar, então, segue distante de Messi e CR7, mas ganhou "apenas" R$ 496 milhões, o suficiente para se tornar o sexto esportista mais bem pago do planeta no último ano. Seu novo contrato com o PSG, porém, que vai até 2025, prevê uma redução de salário de cerca de R$ 39 milhões por temporada.

Ele fica: Neymar renova com o PSG! 📝🇫🇷



Será que agora Ney leva a tão sonhada Champions a Paris? 💭 pic.twitter.com/UkeJdFXOc3 — Goal Brasil (@GoalBR) May 8, 2021

Compõe o resto da lista Dak Prescott, do Dallas Cowboys (4º), com R$ 561,5 milhões, Lebron James (5º), do Los Angeles Lakers, com R$ 504 milhões, Roger Federer (7º), com R$ 470 milhões, Lewis Hamilton (8º), com R$ 428 milhões, Tom Brady (9º), do Tampa Bay Buccaneers, com R$ 397 milhões, e Kevin Durant (10º), do Brooklyn Nets, com R$ 392 milhões.