Neymar faz visita relâmpago e arrasta multidão em shopping de São Paulo

O jogador tem jogo marcado pelo PSG neste sábado (22)

Na tarde desta quinta-feira (20), Neymar Jr. foi flagrado passeando em um Shopping da zona sul de São Paulo.

Uma multidão se aglomerou em torno do atacante do Paris Saint-Germain, que rapidamente entrou em uma loja de grife acompanhado de seus seguranças.

O PSG tem jogo marcado pela Ligue 1 neste sábado (22), contra o Nantes, a partir das 18h (de Brasília), mas talvez não conte com o seu principal jogador. Segundo o UOL, Neymar foi liberado pelo clube francês para passar as férias no Brasil e só voltará a atuar em 2019.

Nas redes sociais, o craque ainda se desculpou por não poder atender a todos os fãs que o aguardavam do lado de fora da loja e desejou um Feliz Natal aos seguidores.