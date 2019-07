Neymar faz treino físico enquanto PSG empata em amistoso com a Inter de Milão

Com o futuro indefinido, craque fez trabalho físico durante o empate por 1 a 1 entre Paris Saint-Germain e Internazionale no Estádio Olímpico de Macau

Neymar participou de um treino físico na manhã deste sábado (27) em Shenzen, na , enquanto o empatou em 1 a 1 com a de Milão em um amistoso no Estádio Olímpico de Macau.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

O brasileiro fez um trabalho à parte ao lado do zagueiro Presnel Kimpembe no período da manhã. Ambos estão fazendo uma atividade de aprimoramento da condição durante a pré-temporada do elenco.

A ausência do craque já era algo esperado e foi comunicada na última quinta-feira (25). A justificativa era de que o atleta precisaria fazer treinamentos em dois períodos para alcançar o auge da forma física.

O atacante de 27 anos ainda se recupera de uma lesão no tornozelo direito, sofrida durante a preparação da seleção brasileira para a , no início do mês passado.

Mais artigos abaixo

No decorrer da pré-temporada, Neymar participou de eventos fora de campo em que representou o PSG. Ele foi um dos modelos do novo uniforme da equipe.

Fora das quatro linhas, ele também vive um momento difícil. O craque gostaria de defender as cores do novamente. O problema é que os franceses pedem 222 milhões de euros, mesmo valor pago há dois anos, para liberá-lo em definitivo.