Neymar faz academia com proteção no pé; companheiros de PSG evitam comentar sobre situação do brasileiro

Craque foi filmado pelo amigo Gil Cebola fazendo musculação com uma meia protetora no pé da lesão

Enquanto aguarda a chegada do médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, em Paris, o atacante Neymar segue treinando. Nesta segunda-feira (28), o craque do PSG foi filmado pelo sue amigo Gil Cebola fazendo musculação com uma meia protetora no pé direito, o que está lesionado.

O retorno de Neymar aos gramados é cercado de mistério ainda, mas já é certo que o brasileiro não estará à disposição para o duelo de ida das oitavas de final da Champions League, contra o Manchester United, no dia 12 de fevereiro. A confirmação foi feita pelo próprio técnico Thomas Tuchel no último domingo (27).



(Foto: Getty Images)

O jogador machucou o quinto metatarso do pé direito, mesmo local que o afastou dos gramados durante alguns meses no ano passado. De acordo com o jornal AS, os companheiros de Neymar no PSG preferem não comentar a situação de Neymar quando são questionados em coletivas ou zona mistas.

A expectativa é de que nesta segunda (28), após Rodrigo Lasmar avaliar o jogador, novas informações sejam dadas para esclarecer a real situação do craque do PSG e da Seleção Brasileira.