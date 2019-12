Neymar fala de intimidade com Mbappé e amizade com Messi: "sempre o amarei"

O brasileiro admitiu ter feito amizade com o atacante francês e falou a respeito do relacionamento com Lionel Messi e a Liga dos Campeões

Raramente alinhados nos últimos meses devido às lesões do brasileiro, Neymar e Kylian Mbappé revolucionam o ataque do e viraram grandes amigos. Em entrevista à France Football , Neymar comentou a respeito do relacionamento com o campeão do mundo, em 2018.

"Somos muito amigos e sempre nos ajudamos em campo para seguir vencendo e marcando gols. Ele [Mbappé] é um garoto que tem algo realmente especial e não há competição entre nós. Quando um marca gol, o outro sempre celebrar esse sucesso. Nosso relacionamento é feito de amizade e camaradagem", afirmou Neymar.



(Foto: Getty Images)

Temos um ótimo vínculo no campo, uma intimidade que é encontrada tanto no nosso jogo quanto na vida. Acho que é bom para nós e para a equipe. Amamos estar juntos, jogando juntos. É um relacionamento que, penso, pode ajudar o Paris-Saint-Germain”, acrescentou o atacante.

Neymar aproveitou o bate-papo para ressaltar o real motivo pelo qual deixou o e enfatizar a amizade com Lionel Messi: "Não deixei o Barça para tornar-me o melhor jogador do mundo, saí porque queria novos desafios. Não tem nada a ver com querer ganhar o Bola de Ouro ou não estar no mesmo clube que Messi. Foi uma honra jogar com Messi. Ele é meu amigo e eu sempre o amarei".

Por fim, o atacante do e camisa 10 da seleção brasileira comentou acerca da Liga dos Campeões. O Paris Saint-Germain encerrou a primeira fase da competição como líder do Grupo A, à frente do e, nas oitavas de final, irá encarar o , da .

"A Liga dos Campeões é sempre difícil. Fiquei quatro anos no Barcelona e vencemos apenas uma vez. Aqui não é diferente. Tenho certeza de que podemos vencer”, e seguiu. “O que não me fez bem foram as lesões que sofri e que me impediram de jogar por meses. E em momentos como esse, o que eu mais precisava era entrar em contato com o campo. Eu nunca perdi uma final de Champions, não sei como é, mas ser eliminado é horrível”.