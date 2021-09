Neymar exibe barriga e brinca após vitória: "Gordinho bom de bola"

O craque aproveitou para usar seu Instagram para ironizar as críticas sobre sua forma física

Após fazer um forte desabafo na entrevista pós-jogo da vitória sobre o Peru por 2 a 0, Neymar aproveitou para usar seu Instagram para ironizar as críticas que vem recebendo sobre sua forma física.

Em sua rede social, o atacante brasileiro postou uma foto mostrando sua barriga com a legenda: "Gordinho bom de bola #RespeitaOPai". No duelo contra o Peru, Neymar foi responsável por anotar um gol e uma assistência, mas pareceu muito irritado com os comentários que vem recebendo.

Mais tarde, seu companheiro de seleção, Gabigol, não perdeu a oportunidade para ironizar a situação do craque brasileiro. "É, e sempre será, uma honra, gordinho", escreveu Gabigol nos stories do Instagram.

Na partida, por sua vez, o craque brasileiro comemorou o gol levantando sua camisa, um gesto claro de resposta dos comentários que vem recebendo. Vale lembrar que o jogador passou a ser muito criticado depois da vitória sobre o Chile por 1 a 0 por sua condição física após não ter apresentado um bom futebol.

Neymar se tornou o maior artilheiro do Brasil pelas Eliminatórias, com 12 gols, mas ainda sim deixou o gramado irritado: "Óbvio que o coletivo é o mais importante. Fico muito contente de ser goleador máximo de Eliminatórias, maior assistente pela seleção e logo menos, se tudo caminhar bem, vai ser uma honra passar o Pelé.”

Sobres os comentários, ainda na partida, quando questionado o jogador pareceu estar incomodado com a situação: “Não sei mais o que eu faço para a galera respeitar. Isso é normal, vem há muito tempo. Repórteres, comentaristas, outros também. Às vezes eu nem gosto mais de falar em entrevista, mas em momento importante eu venho aparecer."

Agora, Neymar vira o foco para os duelos do Campeonato Francês e da Champions League com o PSG.

O Brasil só volta a jogar em outubro, contra Venezuela e Uruguai. No primeiro jogo, a seleção não contará com Neymar, que terá que cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.