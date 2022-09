Neymar evita atrito, mas está incomodado com Mbappé "fominha" no PSG

Zagueiro Sergio Ramos, de 36 anos, tem ajudado o atacante brasileiro a lidar com o "climão" na relação com o francês

O relacionamento entre Neymar e Mbappé segue abalado no PSG. O brasileiro está incomodado com a postura do francês em campo, como soube a GOAL. Contudo, evita falar sobre o tema e adota um tom ameno quando questionado sobre o assunto.

Aos 30 anos, Neymar segue à risca o que foi determinado pela diretoria do PSG e não externa os problemas do vestiário. Orientado pelos veteranos do elenco, como o zagueiro Sergio Ramos, de 36 anos, o dono da camisa 10 é muito cauteloso e mantém uma postura conciliatória, mesmo no vestiário.

Neymar avalia que a busca de Mbappé por protagonismo no Parque dos Príncipes faz com que ele tome atitudes individualistas — o francês deixou de passar a bola para o brasileiro em um lance da partida contra a Juventus, pela estreia do Grupo H da Liga dos Campeões da UEFA. A jogada poderia culminar em mais um gol da equipe. Veja o lance aqui!

Embora esteja incomodado com a postura do companheiro de ataque, Neymar evita atritos, seja no vestiário ou em público. O atacante tenta fugir de problemas nos bastidores — ele e seu estafe não querem novos episódios de desgaste, especialmente a menos de três meses da Copa do Mundo.

O craque tem focado seus esforços nos treinos e jogos do PSG neste início de temporada. A ideia é chegar à Copa do Mundo 2022 no auge da forma física e mental. O jogador sabe que problemas com colegas de equipe e extracampo podem atrapalhá-lo na busca de seu objetivo.

Neymar tem recebido conselhos dos atletas mais experientes do elenco no Parque dos Príncipes. Sergio Ramos é quem mais conversa com o craque brasileiro a fim de mantê-lo focado e livre de problemas nos bastidores.

Os números do brasileiro no início de temporada pelo PSG mostram que o plano até agora tem surtido efeito. Neymar soma nove gols e sete assistências em oito partidas disputadas — foram 635 minutos em campo até aqui.