Neymar está no nível de Messi e Cristiano Ronaldo, crava ex-PSG

Ex-treinador de Ronaldinho no Parque dos Príncipes afirma que Neymar está entre os melhores jogadores do mundo

Para o ex-jogador e técnico do Luis Fernandez, Neymar é um jogador do mesmo nível de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Ele vai além e afirma ainda que o brasileiro está “no nível da Bola de Ouro”.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

O posto mais alto alcançado pelo camisa 10 do PSG na votação da Bola de Ouro, da France Football, foi o terceiro lugar, em duas ocasiões. Sua qualidade é reconhecida por todo o mundo.

Mais times

Com Messi e Ronaldo agora na casa dos 30 anos e se aproximando do fim de suas notáveis carreiras, Neymar está sendo cotado para receber o prestigioso prêmio individual em algum momento no futuro próximo.

Fernandez, que treinou com Ronaldinho no Parque dos Príncipes, disse à Goal sua opinião sobre Neymar, que busca dar ao PSG o primeiro título de Liga dos Campeões na primeira final do clube: “Neymar está no nível da Bola de Ouro. Sua atitude é notável".

"Sempre amei o Neymar e já o amava quando ele estava no Barça com o Messi e o [Luis] Suarez. Tive a oportunidade de apreciar sua coordenação, sua linguagem corporal, sua facilidade e sua técnica. O que o Neymar faz tecnicamente é excepcional. Vimos o Messi e o Cristiano Ronaldo. Neymar é desse calibre", analisou.

O brasileiro é uma das grandes esperanças do PSG na final da Liga dos Campeões contra o . O duelo do próximo domingo pode, inclusive, ser determinante para a decisão do prêmio de melhor do mundo, com Robert Lewandowski também no páreo.

Mais artigos abaixo

Para o PSG conquistar a Europa, Fernandez espera que outra grande estrela brilhe: "Neymar e Mbappé não fizeram gols contra a e o Leipzig, mas eles colocam medo nos adversários. E se eles assustam é porque todo o resto está no lugar certo para que eles se expressem".

O ex-treinador também elogiou o relacionamento entre o camisa 10 e o atual treinador do PSG. “Thomas Tuchel encontrou o suporte ideal para seu time existir: Neymar! Seu relacionamento com o Neymar é excelente. E Neymar aprecia muito o Tuchel, que o colocou na melhor forma. Os resultados provam isso".