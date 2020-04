Neymar espera que lesões sejam algo do passado: "não há coisa pior para um atleta"

Em entrevista, o brasileiro chegou a afirmar que desconfiou de si mesmo antes desta temporada

Maior jogador brasileiro da atualidade, Neymar Jr. é mais um exemplo de como jogadores de futebol podem se tornar estrelas: o atacante tem 136 milhões de seguidores no Instagram, é das faces mais conhecidas em todo o planeta e o atleta mais caro da história do esporte.

Mesmo assim, nada impede que jogadores deste tamanho também sofram. Foi o que aconteceu com Neymar, segundo o próprio, nestas últimas temporadas.

"Não tem nada pior para o jogador profissional de futebol do que lesões. Eu sofri muito com isso, me questionei muito, cheguei a duvidar de mim mesmo. Metade do sucesso de um atleta está na sua cabeça. Se está tudo bem, o jogo flui naturalmente." afirmou Neymar, em entrevista concedida a Vogue Arabia.

Mais times

Além das lesões, desde que chegou ao , o brasileiro recebeu um protagonismo inédito para ele em solos europeus até o momento. Na , não é nenhum exagero dizer que Neymar é "caçado" dentro de campo.

Muito criticado nas redes sociais no passado, o craque parece ter adotado uma postura mais "adulta" desde o começo desta temporada. Se o início foi conturbado, com organizadas do PSG pedindo sua saída imediata, Neymar teve uma excelente sequência no meio do ano e aparentou maturidade.

Um dos fatores mais marcante do ano, por sinal, foi sua homenagem ao craque Kobe Bryant, em jogo da Ligue 1. Fã assumido do ex-jogador do Los Angeles Lakers, o brasileiro ficou muito sentido com a morte do ídolo. Na entrevista, também explicou sobre o que sentiu naquela época.

Mais artigos abaixo

“Sua morte me afetou muito, nós tinhamos muito em comum. Eu o conheci pessoalmente, quando ele veio para Paris... quando você conhece a pessoa por trás do atleta, cria um relacionamento especial, e com Kobe, foi incrível. O esporte e a nossa sociedade perderam um grande homem." explicou.

Cobrado por uma postura mais contundente diante da crise do coronavírus Covid-19, Neymar virou notícia por ter doado R$ 5 milhões. Agora, nesta entrevista, revela uma faceta as vezes oculta, em meio ao "universo" em que vive: o lado humano.