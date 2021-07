Neymar escolhe adversário na final da Copa América: "Quero a Argentina"

Camisa 10 da seleção brasileira também fez duras críticas ao árbitro que apitou a semifinal diante do Peru

Eleito o melhor em campo na vitória por 1 a 0 sobre o Peru, que garantiu a classificação da seleção brasileira para a final da Copa América, Neymar não hesitou ao escolher a Argentina como adversária preferida na final do torneio. Nesta terça-feira (06), Messi e cia brigam pela vaga com a Colômbia, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

"Eu quero a Argentina, estou torcendo para a Argentina, tenho amigos ali, aí na final vai dar Brasil", brincou o atacante, que falou em tom descontraído.

Neymar também fez muitos elogios a Lucas Paquetá, com quem trocou bonitos passes, deu assistência para o gol e comemorou junto com dancinha. O meia vem crescendo e ganhando cada vez mais espaço na equipe de Tite.

"O Paquetá é um grande jogador, vem crescendo a cada partida, a cada jogo que ele joga pela seleção, fez uma grande temporada pelo seu clube e vem demonstrando que pode ser um jogador muito importante para nós, na seleção. Eu fico contente com a participação dele, com o jogo que ele fez, jogou muito, está de parabéns. É sempre bom reencontrar grandes jogadores na seleção".



O camisa 10 da seleção brasileira também não poupou críticas a Roberto Tobar, o árbitro da partida contra o Peru.

"O árbitro não pode fazer o que ele fez. É uma falta de respeito com todos os jogadores, a forma com que ele fala, com que ele olha, o que ele fala em campo para os jogadores. Desde o primeiro minuto eu fui falar com ele, e ele foi muito arrogante. Todo mundo está falando isso, acho que não é normal as duas equipes reclamarem. Não da forma como ele apitou a partida. Ele pode errar, acertar, isso faz parte, mas a arrogância que ele teve nessa partida... Para mim, não pode ser árbitro de uma semifinal de Copa América".