Neymar envia mensagem para Ganso desejando boa sorte no Fluminense

Meia de 29 anos chega ao Tricolor com contrato de cinco anos

Paulo Henrique Ganso foi anunciado como jogador do Fluminense na última quinta-feira (31) e a notícia bombou na internet. Com contrato de cinco temporadas, o meia postou uma foto já com a camisa tricolor, e recebeu diversar mensagens de apoio. Inclusive de seu ex-companheiro, Neymar.

"Boa sorte show man", escreveu o jogador do PSG.

Após rescindir contrato com o Sevilla, Ganso em breve se juntará ao elenco do Flu para a disputa do Campeonato Carioca.