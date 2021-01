Neymar entra em seleção de 2020 da Uefa; confira os escolhidos

Após resultado decepcionantes no The Best, da Fifa, craque do PSG é escolhido para o time do ano da Uefa, ao lado de Messi e Cristiano Ronaldo

A Uefa divulgou nesta quarta-feira (20) os escolhidos para a seleção ideal do ano de 2020. O time, escolhido por votação popular, contou com a presença de Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo e, claro, muitos jogadores do de Munique, campeão da Liga dos Campeões na temporada passada.

A presença de Neymar na seleção do ano acontece após uma frustrante participação do craque brasileiro no The Best, da Fifa. Mesmo levando o para a primeira final de de sua história, sendo decisivo em praticamente todas as partidas, o camisa 10 não ficou nem entre os três finalistas para levar o prêmio de melhor jogador do mundo.

Mais do que isso, Neymar apareceu apenas no nono lugar, atrás de nomes como Salah, Mané, Mbappé, Thiago Alcântara, Kevin de Bruyne e, claro, dos três finalistas, Messi, Cristiano Ronaldo e Lewandowski. Mas a surpresa não parou por aí.

Durante a premiação, a Fifa também elege seu time ideal da temporada, que também não teve a presença de Neymar. Contudo, a história não se repetiu na seleção da Uefa.

Confira a participação de Neymar ano a ano no The Best, da Fifa.

Foto: Getty Images

O craque do PSG aparece ao lado de Messi, Cristiano Ronaldo e Lewandowski para formar um quarteto de ataque de arrepiar - essa foi a 15ª vez que CR7 aparece na seleção da Uefa, de modo consecutivo desde 2007, enquanto Messi soma 12 aparições no total.

No meio de campo, De Bruyne e Thiago Alcântara formam a dupla de volantes. Mais atrás, como não poderia ser diferente, a defesa é dominada pelo Bayern de Munique, com Kimmich e Davies, nas laterais, e Neuer, no gol. A dupla de zagueiros é formada por Sérgio Ramos e Van Dijk.

🎇 UEFA Men's Team of the Year 2020 🎇



Almost 6 million votes! 🤯 Thanks for taking part 🙌



Who would be your captain? 👇#TeamOfTheYear — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 20, 2021

Compare a seleção do ano da Uefa com o time ideal do Fifa The Best:

Uefa: Neuer; Kimmich, Sérgio Ramos, Van Dijk e Davies; Thiago Alcântara e De Bruyne; Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar e Lewandowski.

The Best: Alisson; Alexander-Arnold, Sérgio Ramos, Van Dijk e Davies; Kimmich, Thiago Alcântara e De Bruyne; Messi, Lewandowski e Cristiano Ronaldo.