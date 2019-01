Neymar encara maldição e pode ficar longe dos gramados por até dois meses, segundo especialistas

Craque brasileiro tem lesão similar à do ano passado que quase o tirou da Copa do Mundo, ele não deve jogar contra o United pela Champions League

O PSG vive mais uma vez um drama com seu mais importante jogador. A lesão de Neymar no pé direito é bastante similar àquela sofrida em 2018, quando fraturou o quinto metatarso e quase ficou de fora da Copa do Mundo. Agora, Neymar tem que encarar o que jornal francês L'Équipe chamou de "maldição". Os médicos trabalham com o prazo mínimo de dois meses de recuperação.

O caso de Neymar ainda está em aberto, a cirurgia não está descartada. Por isso, o clube parisiense tem feito questão de ouvir diversos especialistas para ter várias opiniões sobre o tratamento adequado, segundo o UOL Esporte.

Um desses especialistas é o médico da Seleção brasileira, Rodrigo Lasmar. Ele desembarcou na última segunda-feira (28) na França para ajudar o clube na tomada de decisão que pode por fim à temporada do camisa 10.

Foi Lasmar que fez a ciriurgia em Neymar em março de 2018. Por isso, ele é visto como uma autoridade importante no caso do jogador mais caro da história do futebol.

Rodrigo Lasmar (primeiro à esquerda) e Neymar chegando para a cirurgia em Belo Horizonte, em março de 2018 (Foto: Nelson Almeida/AFP/Getty Images)

Neymar já está descartado das duas partidas contra o Manchester United pelas oitavas de final da Champions League e dificilmente conseguirá atuar nas outras partidas caso o PSG consiga a classificação contra os Diabos Vermelhos.

(Foto: Getty Images)

O jornal que denominou o caso de Neymar como uma maldição também diz que a cirurgia é quase que uma unanimidade entre os funcionários do clube e que o brasileiro deve ser submetido ao procedimento. O motivo disso seriam as constantes dores que o craque ainda está a sentir.

Neymar já perdeu 26 partidas do atual campeão francês devido a lesões, enquanto em seu período no Barcelona foram 21 jogos sem atuar por questões físicas.