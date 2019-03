Neymar em Doha é parte de estratégia para promover clínica do dono do PSG

Aspetar, clínica especializada em ortopedia e medicina esportiva, pertence ao emir Tamim bin Hamad Al Thani

Neymar está em Doha para uma "avaliação completa" após seis semanas da nova lesão no quinto metatarso do pé direito. Acompanhado da comissão médica do PSG e dos amigos, o atacante brasileiro vai passar por um trabalho especial nos próximos três dias na Aspetar, clínica especializada em ortopedia e medicina esportiva.

A curta presença do craque no Qatar, sabe a Goal, também tem como alvo a promoção internacional do hospital que pertence ao emir Tamim bin Hamad Al Thani, que, curiosamente, é o dono do clube francês e um dos homens mais ricos do Ocidente.

"Neymar foi liberado para um tratamento nos próximos três dias na Aspetar, no Qatar, como parte do protocolo inicial. Ele vai fazer uma avaliação completa após seis semanas da sua lesão, acompanhado por uma equipe médica do PSG", anunciou o próprio PSG na noite da última quinta-feira, por meio do Twitter.

Em 2009, a Aspetar foi credenciada como "Centro de Excelência Médica da FIFA" pelo F-MARC e, em 2014, "Centro de Pesquisa do IOC para Prevenção de Lesões e Proteção à Saúde do Atleta".

"Atendemos regularmente esportistas profissionais internacionais" e "Nossas equipes de pesquisadores e médicos dedicados combinam metodologias de ponta com tecnologia avançada para fornecer aos atletas estratégias totais de saúde, gerenciamento físico e desempenho" são algumas das descrições encontradas no site oficial da clínica.

No mês passado, o PSG também chegou a consultar outros especialistas na área médica, sendo um deles um profissional renomado que está na Ásia, para avaliar possíveis novos métodos de tratamento para Neymar, que, vale lembrar, está fora de combate desde o dia 23 de janeiro, quando saiu lesionado da vitória por 2 a 0 sobre o Strasbourg, pela Copa da França.

A previsão inicial dos franceses era ter o camisa 10 de volta aos gramados na primeira semana de abril. Porém, com eliminação na Liga das Campeões, depois de um revés histórico frente ao Manchester United, o departamento médico pode esticar um pouco o prazo.