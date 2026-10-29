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Neymar, lenda do futebol brasileiro, recebeu uma suspensão de vários jogos após uma infração disciplinar inusitada durante uma partida recente do Santos em uma competição nacional. O veterano atacante foi considerado culpado de violar os novos protocolos da “regra de Vinicius”, criados para aumentar a transparência e eliminar abusos ocultos em campo.

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Cartão vermelho resulta em suspensão imposta pelo STJD

O capitão do Santos, Neymar, foi expulso no empate por 1 a 1 com o Bahia no sábado, após um confronto com Rodrigo Nestor. O jogador de 34 anos foi flagrado cobrindo a boca durante a discussão, em violação direta à recém-implementada “regra de Vinicius Junior”.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou o incidente e suspendeu o atacante por dois jogos pela violação do protocolo, segundo a Reuters. A súmula do árbitro também relatou que Neymar, enfurecido, avançou em direção ao banco do Bahia após ser expulso e precisou ser contido fisicamente pelos companheiros de equipe.

Nestor alega desrespeito, e Neymar rebate

O confronto em campo provocou uma troca de declarações duras entre os dois jogadores. O Bahia divulgou uma nota condenando a suposta ofensa, enquanto Nestor criticou abertamente a atitude do adversário à imprensa.

“O que ele me disse foi muito desrespeitoso, tanto comigo quanto com a camisa do Bahia”, afirmou o meio-campista após o apito final.

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Neymar negou categoricamente ter dirigido qualquer ofensa verbal a Nestor, embora tenha admitido que cobrir a boca foi um erro. O jogador do Santos, porém, atribuiu a culpa pelo episódio ao meio-campista do Bahia.

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O ex-jogador da seleção brasileira acusou Nestor de provocar o confronto e afirmou que o adversário usou “um dos truques mais sujos do futebol” durante o incidente.

Combate a ofensas encobertas

A “regra de Vinicius Junior” foi aprovada por unanimidade pela International Football Association Board (IFAB) em abril. Ela determina a expulsão de qualquer jogador que cubra a boca durante um confronto, com o objetivo de impedir que ofensas sejam ocultadas.

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A regra foi introduzida após um incidente na Champions League em que Gianluca Prestianni, do Benfica, teria cometido uma ofensa racista contra Vinicius Jr, do Real Madrid, enquanto escondia a boca. Ela já foi aplicada em nível internacional: Miguel Almiron, do Paraguai, recebeu uma suspensão de um jogo durante a Copa do Mundo por uma infração semelhante.

Esta não é a primeira vez que Neymar se depara com regras experimentais. Há apenas três meses, ele se tornou o primeiro jogador da primeira divisão brasileira a ser retirado temporariamente de campo sob uma nova regra em teste destinada a combater a cera dos goleiros.

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Santos encara reta final decisiva sem seu principal jogador

Neymar deve perder os próximos três jogos do Santos e não tem retorno aos gramados previsto antes do fim de novembro. Além da suspensão de dois jogos pela violação do protocolo, ele também terá de cumprir um jogo de suspensão pelo acúmulo de três cartões amarelos antes do confronto de quarta-feira com o Palmeiras. O Santos tem o direito de recorrer da decisão do STJD.

Sua ausência representa um desfalque significativo para o Santos nos seis jogos finais da Série A do Campeonato Brasileiro. Atualmente em oitavo lugar na tabela, com uma vantagem confortável de 12 pontos sobre a zona de rebaixamento, o clube terá de tentar terminar bem a campanha sem seu capitão.