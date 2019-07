"Neymar e seu entorno estão colhendo o que plantaram"

Ex-conselheiro do atacante diz que pessoas ao redor do jogador não contribuem para sua imagem

Ex-conselheiro de Neymar, Eduardo Musa deu entrevista ao jornal francês L'Equipe falou sobre os frequentes problemas na carreira do jogador.

"Acho que ele parou de fazer as coisas com o coração, esse é o problema. Neymar e sua equipe agora estão em conflito permanente, eles se recusam a aceitar as críticas, estão colhendo o que plantaram há muito tempo", disse.

Conhecido como "Anjo da Guarda" de Neymar, tendo aconselhado o jogador entre 2010 e 2015, Musa continuou: "Neymar é fiel àqueles que estiveram com ele desde o começo, especialmente seu pai, mas isso o prejudica", analisou. "Neymar pai não pode se comportar como se fosse um super profissional que guia todos os aspectos da carreira de seu filho porque não está preparado para isso", completou.

Para Musa, o entorno do jogador não contribui para sua imagem. "Neymar é um cara com classe, adorável e generoso, mas a imagem que ele dá à mídia é exatamente o oposto e seu pai é responsável", afirmou.



(Buda Mendes/Getty Images)

"Que se esqueça sua imagem, que deixe de lado suas obrigações comerciais e renuncia a ideia de ser o número um. Precissa voltar ao lugar de onde veio", disse.

"Hoje toda essa controvérsia tem prejudicado seu amor pelo jogo, algo chave para ele. Mas se você olhar nas redes sociais, Neymar e sua equipe só falam de negócios: restaurantes, festas. Ele não fala mais sobre esportes, precisa recuperar seu amor pelo futebol e isso depende apenas dele", continuou.

Já sobre um possível retorno de Neymar ao , Musa afirmou não ter conhecimento sobre o assunto. "Acho que sim, mas não sei se o vai deixá-lo ir. Parece que o melhor para ele seria voltar ao Barcelona, porque no PSG talvez ele não seja mais bem-vindo", finalizou.