Neymar é Ronaldinho, Mbappé é Ronaldo Fenômeno? R10 se declara a dupla do PSG

A ex-estrela de Paris Saint-Germain, Barcelona e da seleção brasileira está sob o feitiço de Neymar

Assim como Neymar, Ronaldinho viveu um grande momento por PSG e seleção brasileira. O ex-jogador concedeu entrevista à revista France Football. E quando questionado se Neymar é seu herdeiro, ele responde afirmativamente: "Sim, sem dúvida. Ele é o nosso principal jogador, o ídolo dos brasileiros. Ele não perdeu a ousadia, o drible e é sempre um prazer vê-lo jogando".

Ronaldinho também elogia muito Kylian Mbappé, companheiro de Neymar no PSG: "Ele me lembra um pouco o Ronaldo. Eu amo esse garoto. Ele é um grande jogador, muito talentoso. Ele tem todas as qualidades para conquistar a Bola de Ouro. Gosto de vê-lo jogar, principalmente quando o Neymar está ao seu lado. Quando se trata de jogadores, o Paris Saint-Germain está muito bem servido".

O campeão mundial de 2002 também confidenciou amargamente sobre a evolução do futebol: "Não acho mais rápido nem mais sério. Tornou-se mais tático, com menos liberdade concedida aos jogadores". Ronaldinho ainda confessa não assistir muito aos jogos: "Não sou do tipo que assiste 90 minutos. Prefiro assistir aos melhores momentos, os gols ou uma rápida recapitulação. É o suficiente para mim".

E não partilha da opinião de Thiago Alcantara, que recentemente declarou que o drible já não é necessário no futebol: "O drible continua a ser essencial, essencial até. Caso contrário, fica chato. Para mim, o drible nunca deve desaparecer. Devemos preservá-lo, proteger aqueles que o dominam. Depois, devemos respeitar também as equipes ou jogadores que não o utilizam. Para cada um sua própria visão do futebol".