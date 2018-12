Neymar e os jogadores que mais movimentaram valores no mercado do futebol mundial

Cristiano Ronaldo sobe no top 10 entre os mais caros em transferências acumuladas, mas brasileiro segue no topo

Em 2017, o mundo do futebol assistiu em choque à transferência de Neymar ao Paris Saint-Germain, que pagou incríveis 222 milhões de euros e parece ter mudado, para sempre, o mercado do futebol mundial. O negócio colocou o brasileiro não só como a contratação mais cara da história, como também o mantém no topo, com grande vantagem, na lista dos jogadores que mais movimentaram cifras no mercado em suas carreiras.

Com o mercado de transferências batendo recordes, a Goal montou um ranking com os jogadores mais caros da história do futebol - considerando os valores acumulados.

Vale destacar que o PSG tem dois jogadores no TOP 3. Confira abaixo!

10. Ousmane Dembélé | 130 milhões de euros (R$ 564 milhões)



(Foto: Getty Images)

9. Kylian Mbappé | 135 milhões de euros (R$ 586 milhões)



(Foto: Getty Images)

8. Romelu Lukaku | 138 milhões de euros (R$ 599 milhões)



(Foto: Getty Images)

7. James Rodríguez | 140 milhões de euros (R$ 608 milhões)



(Foto: Getty Images)

6. Philippe Coutinho | 141 milhões de euros (R$ 612 milhões)



(Foto: Getty Images)

5. Gonzalo Higuaín | 159 milhões de euros (R$ 690 milhões)



(Foto: Getty Images)

4. Zlatan Ibrahimovic | 169 milhões de euros (R$ 734 milhões)



(Foto: Getty Images)

3. Ángel Di María | 179 milhões de euros (R$ 777 milhões)



(Foto: Getty Images)

2. Cristiano Ronaldo | 230 milhões de euros (R$ 999 milhões)



(Foto: Getty Images)

1. Neymar | 310 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão)



(Foto: Getty Images)