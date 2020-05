Neymar é o principal candidato a suceder Messi e Cristiano Ronaldo, diz ex-técnico do PSG

Treinador espanhol, desempregado desde que deixou o Arsenal, diz que Mbappé tem qualidade para ser Bola de Ouro e o PSG campeão da Champions League

Para o ex-treinador do , Unai Emery, o brasileiro Neymar é o principal nome que assumirá o protagonismo no futebol mundial, quando Lionel Messi e Cristiano Ronaldo saírem de cena. Em entrevista ao jornal As, Emery destacou que o brasileiro pode ser o sucessor dos dois craques.

"É verdade que Cristiano [Ronaldo] ou Messi seguem no topo do futebol. Mas, para mim, Neymar é o principal candidato a chegar lá", falou o espanhol tricampeão da pelo .

Emery treinou o PSG entre 2016 e 2018 e faturou sete títulos com o clube. O mais sonhado e valioso, porém, não chegou nem perto: a , que vem se tornando um desafio cada vez maior para a equipe francesa. O técnico afirmou que o PSG pode chegar a esse estágio e ser campeão da tão cobiçada liga continental europeia.

"Claro que o PSG pode ser campeão. Eu tive a sorte de treinar a equipe por dois anos e em um deles estivemos perto de passar das oitavas, mas o momento não estava a nosso favor. No clube existe a ideia de querer fazer algo importante na Champions e chegará um dia que o clube será campeão da Europa. Além de tudo, tem um presidente muito inteligente, com muitas ideias claras para o PSG", disse Emery, atualmente desempregado após uma passagem frustrante pelo .

O treinador aproveitou e colocou Mbappé como um potencial Bola de Ouro, embora deixasse claro que não afirmaria tão categoricamente, o que mostra uma postura bem diferente em relação a Neymar.

"Eu não sei se Mbappé será Bola de Ouro. Ele tem idade, capacidade e talento para chegar a esse nível, mas eu não me atrevo a afirmar isso de maneira tão categórica", revelou o espanhol.