Neymar e o 'perdão' do patrocinador - mesmo com eliminação do RB Leipzig

O craque do PSG tem parceria com a Red Bull, empresa que gere o adversário na semifinal da Champions

De um lado o , time defendido por Neymar, do outro RB Leipzig, uma das equipes pertencentes à multinacional Red Bull, que por acaso é, também, patrocinadora do jogador brasileiro. Mas se engana quem acha que a relação ficou "balançada" depois que o craque ajudou na eliminação do alemães da Liga dos Campeões, a empresa o "perdoou".

A parceria entre Neymar e a marca de energéticos vem de longa data, desde 2010, quase os mesmo 11 anos em que a Red Bull gere o Leipzig. E a semifinal da Liga dos Campeões acabou colocando os dois frente a frente.

A Red Bull, que chegou a ser ponto de um dos principais conflitos entre Ney e o PSG em 2019, quando o jogador se apresentou atrasado no time por conta de um compromisso com a marca no , esta podia ser a vez em que os papéis se inverteram e que o patrocinador não ficaria muito feliz com o atleta.

De fato, o PSG, de Neymar, acabou eliminando o RB Leipzig pelo placar de 3 a 0 sem muita dificuldade e grantindo, pela primeira vez, vaga na grande final da competição. Mas a marca, que durante todo o jogo torcia, evidentemente pelo Leipzig por meio da conta brasileira do Twitter, acabou "perdoando" o jogador pela vitória.

Aí você vai lá, dá asas e ele faz isso.

Hoje passa, @neymarjr pic.twitter.com/aczIGK9WTJ — Red Bull Brasil (@RedBullBR) August 18, 2020

Na postagem feita na rede social, a marca brinca com o seu slogan, que diz que o energético Red Bull " te dá asas" para parabenizar o craque. A foto do tweet, inclusive, é do evento que causou discórdia entre Neymar e o PSG, em 2019, um torneio da marca em parceria com o instituto do jogador.

Em outros momentos na Liga dos Campeões, as contas brasileira da Red Bull já havia feito post sobre camisa 10 do PSG, inclusive após a virada sobre a , que acabou colocando os franceses frente a frente com o .